Se billedserie 68-årig tidligere vognmand - dømt for smugling af hash ad flere ombæringer - ønsker returbillet til Danmark.

Smuglerdømt vognmand vil hjem fra sit franske fængsel

For et år siden blev 68-årig lokal vognmand udleveret til Frankrig til afsoning af en syvårig smuglerdom, han blev idømt i 2016. Han håber nu på en returbillet.

Slagelse - 18. september 2020 kl. 06:40

Den 68-årige vognmand Jørn Lisberg, der tidligere har huseret i Kongsmark Strand, men i et år har afsonet en smuglerdom på syv år i Frankrig, ønsker at vende retur til hjemlandet.

Således skal Retten i Næstved den 30. september tage stilling til, hvorvidt vognmanden kan få lov at afsone resten af den dom, han blev idømt in absentia i 2016 ved Retten i Mont-de-Marsan, her til lands.

Det bekræfter specialanklager Skipper Pelle Falsled, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det handler om at få den franske dom konverteret til en dansk, så han kan vende hjem for at afsone resten.

Formålet med et retsmøde er at få prøvet, hvorvidt den franske dom kan rummes inden for den danske lovgivning, herunder straffelovens paragraf 191 om smugling af euforiserende stoffer.

Udleveret efter tre år Frankrig havde fra domsafsigelsen og frem til 2019 forsøgt at sætte kløerne i Jørn Lisberg, der først i juni 2019 blev varetægtsfængslet efter et dansk grundlovsforhør som følge af et krav om udlevering til Frankrig til straffuldbyrdelse.

Netop grundlovsforhøret blev alene afholdt, fordi man frygtede, at han ville flygte, hvis man lod ham færdes frit, og fandt desuden sted i kølvandet på en afgørelse fra Rigsadvokaten, der gik på, at den 68-årige kunne udleveres.

Det sagde landsretten god for i forsommeren 2019, hvorefter vognmanden og dennes advokat imidlertid søgte en såkaldt tredjeinstansbevilling. Rettere at få prøvet sagen ved Højesteret.

Den anmodning tyggede procesbevillingsnævnet på og endte med at give afslag.

Plettet straffeattest Hans brøde består i at have overtrådt den franske narkotikalovgivning i 2014 ved indsmugling af 103 kilo hash. Det er dog ikke første gang, han er blevet dømt.

Ved Københavns Byret har han ligeledes fået et hak i tuden for 600 kilo hash, mens han i efteråret 2018 blev dømt for dokumentfalsk og for i 2015 mere præcist at have forsøgt at indregistrere en nu afmeldt Mercedes-Benz hos en autohandler i Sørbymagle.

Indregistreringen, som blev forsøgt ved brug af falske dokumenter, herunder en urigtig værdiansættelse af bilen med »Skat« som afsender, kunne have sparet ham for 127.743 kroner i det tilfælde, mens statskassen i det første forhold blev snydt for 30.872 kroner.

»Han burde rådne op« Han sættes samtidig i direkte forbindelse med sagerne mod to chauffører - hyret af enten Jørn Lisberg selv, Lisberg Transport eller andre firmaer, han er forbundet med - som uden at vide det fragtede cannabis fra eksempelvis Malaga.

Den ene, en mand fra Næstved, blev løsladt, fordi han havde sine fragtpapirer i orden og ifølge retten havde handlet i god tro, da han fragtede 220 kilo hash.

For Torben Nielsen fra Sabro ved Aarhus, som heller intet kendte til lasten, hvori der skjultes 987 kilo cannabis - og som han i øvrigt ikke havde mulighed for at kontrollere - endte det dog anderledes.

Han har siden sommer siddet i Nørre Snede Fængsel, men blev egentlig buret inde i Frankrig tilbage i marts sidste år efter anholdelsen ved den spansk-franske grænse den 26. februar. 2000 kilometer hjemmefra.

Han fik senere straffen sænket til seks års fængsel, og i kulissen har særligt hans forlovede, Gitte Thoft, kæmpet med myndigheder og lignende i forsøget på i det mindste at få Torben hjem til Danmark for at afsone.

- Og hvis Jørn kan komme hjem så let, så findes der ikke retfærdighed i verden. Han burde rådne op dernede. En større løgner skal man lede længe efter. Han har ødelagt andre folks liv, mener hun.

Torben Nielsen var i sin tid hyret til at fragte frugt og vin og afløste egentlig en anden chauffør, som angiveligt havde travlt med at komme hjem til Danmark.

Fratrukket den tid, han allerede har afsonet, og rabatten på 18 måneder, han har fået for god opførsel, betyder det i øvrigt, at Torben Nielsen har knap tre år tilbage. Han håber på snarlig prøveløsladelse.

