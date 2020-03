Jesper Karsberg i fuldt sving med at sælge smørrebrød på åbningsdatoen den 1. februar. Nu har Corona-situationen sat en stopper for det.

Smørrebrøds-butik drejer nøglen efter blot seks uger

- Vi er desværre en nystartet virksomhed, som ikke har kunnet tåle de samfundsmæssige ændringer i forbindelse med COVID 19. Derfor har vi i dag meddelt vores fire fantastiske medarbejdere, at vi er nødsaget til at lukke og ophøre. Vi er berørte og utrolig kede af det nu, hvor vores drøm ikke lykkedes, skriver han på Facebook.

Der kommer løbende nye initiativer og hjælpeforanstaltninger fra regeringen - men ifølge Jesper Karsberg er det for sent.

- Jeg har ikke hørt om nogen hjælpepakke eller andet, som kan redde mig og min lille virksomhed lige nu. Og om der kommer noget - og hvornår det i givet fald vil ske - er det ikke muligt at få svar på lige nu. Derfor trækker jeg stikket, siger en tydelig berørt Jesper Karsberg til Sjællandske.

- Det er gået godt rigtig godt i starten - bedre, end vi havde håbet. Men så sker det her, som med et slår benene væk under mig - og formentlig mange andre små og nystartede virksomheder, siger han.