Smittetryk på vildspor

Læsere, tv-seere og borgere i det hele taget overdynges for tiden af coronanyheder.

Det være sig specielt i forhold til antallet af smittede, men også smittetryk, som dog viser sig at være forkert for Slagelse Kommunes vedkommende.

Kommunen, som røg i »rød kategori« har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, efter det tirsdag kom frem, at tallet for smittede de seneste syv dage pr. 100.000 indbyggere var 20,2.