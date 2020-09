Smittet spiller sender hold og tilskuere i isolation: Blev først testet negativ

Slagelse Håndboldklubs U19-hold mødte forleden Hashøj. Slagelse-spiller, der sad på bænken hele kampen grundet en skade, var smittet med coronavirus. Han blev testet få dage før med et negativt testresultat.

En 18-årig håndboldspiller handlede i god tro, da han med en forstuvet ankel troppede op i Spar Nord Arena forleden. Han vidste ikke, at han reelt var smittet med covid-19. Han havde få dage forinden fået et negativt testsvar. Test nummer to viste lørdag et andet resultat.

Slagelse - 01. september 2020

I alt omkring 100 gymnasieelever blev for nylig sendt i selvisolation - mere eller mindre af egen fri vilje. De menes at have været i nær kontakt med minimum en af deres tre medstuderende, der forrige uge kunne meddele, at de var smittet med coronavirus.

Flere bestilte i slipstrømmen af den konstatering en test, som for manges vedkommende har vist sig at være negativ. Det er dog ingen garanti for, at man ikke er smittet åbenbart.

Det er i hvert fald tilfældet for en 18-årig elev fra Slagelse, der ellers ingen symptomer har udvist. Han sidder nu i hjemmeisolation og har egentlig henholdt sig myndighedernes nyeste anbefalinger, der siger, at man skal testes to gange.

Han har dog også været ude af hjemmet, fra han fik sit første og negative testresultat i starten af sidste uge, til han fik svar nummer to i lørdags.

Fuldstændig som anbefalingerne foreskriver.

- Hvis den første test er negativ, og du ikke har nogen symptomer på covid-19, behøver du ikke længere være i selvisolation, lyder det i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Var smittet Den unge mand, som samtidig er håndboldspiller, spenderede eksempelvis sin fredag på at støtte sine holdkammerater på Slagelse Håndboldklubs U19-hold. Imens han vel at mærke afventede et svar på sin anden test. Den skulle lørdag vise sig at påvise covid-19.

Ved kampen var han bænket grundet sin forstuvede ankel og heppede derfor blot, såvel som det var tilfældet for tilskuere og forældre, der havde taget opstilling i Spar Nord Arena, da Slagelse-holdet spillede mod Hashøjs U19-ditto.

Den 18-årige spiller, der er klubformand Lotte Albæks søn, handlede i god tro.

- Han har ingen symptomer, og det er faktisk kun på grund af, at gymnasiet bad så mange om at blive testet, at vi har set det, lyder det fra Lotte Albæk, der også har isoleret sig sammen med sønnen.

Sender mange i karantæne Ifølge myndighedernes retningslinjer er det ikke forbudt at tage ud, fra man modtager et negativt svar på den første test, til det andet testresultat foreligger.

- Det er dog fortsat vigtigt, at du overholder de generelle råd om forebyggelse af smittespredning, da testen kun er et øjebliksbillede, lyder det hos Sundhedsstyrelsen, som til Sjællandske præciserer, at der altså reelt ikke er krav om, at man holder sig isoleret, hvis det første svar er negativt.

I sagen fra håndboldhallen kunne det dog have været på sin plads. Den coronasmittede Slagelse-spiller, der har været smittebærer siden 25. august, forårsager nu, at begge hold og tilskuere dels skal i karantæne, dels have taget ikke bare en, men to tests.

- Der er kun én indgang ind til hallen, og mange mennesker må have rørt ved det samme gelænder som ham. Han har samtidig siddet ét sted, hvorefter han efter pausen har rykket sig. Heldigvis har han ikke haft nogen nærkampe med spillere på banen, i og med han er skadet, siger modstanderens træner, Morten Røngaard, som anslår, at det inklusive hold, tilskuere og andre vil dreje sig om 60-70 mennesker, der bør blive testet og være i karantæne de næste dage.

- Herudover træner flere hold om lørdagen, og det er jo her, hans svar er kommet. Så hvorvidt man har fået sprittet alt af, tvivler jeg på, siger Morten Røngaard, som generelt også undrer sig over, hvad en spiller, der både er skadet og derfor ikke spiller, men samtidig afventer et testresultat, overhovedet laver i hallen.

Han roser imidlertid formanden for hurtig respons i forbindelse med sagen.

De fleste berørte vil blive testet fra i dag, mens test nummer to venter efter fire-fem dage. Spillerne må ikke træne i perioden.