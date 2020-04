CORONA: En skolelærer på Søndermarksskolen i Slagelse har fået konstateret covid-19. Flere er hjemme med sygdom, bekræfter skoleleder.

Smittet lærer har flere sygdomsramte kolleger

Slagelse - 25. april 2020 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lærer på Søndermarksskolen i Slagelse er blevet testet positiv med covid-19. Hun fik konstateret virussen torsdag og blev straks hjemsendt efter testen.

- Hun følte sig sløj på vej til skolen i onsdags, og efter en samtale med en afdelingsleder tog hun ud og blev testet. Hun meldte til mig torsdag, at hun havde fået konstateret smitten, og jeg har selvfølgelig sendt den pågældende hjem, fortæller skoleleder Henrik Hallig.

Det er dog ikke kun den ene lærer, der forleden fik konstateret coronavirus, som døjer med sygdom.

Det fortæller skolelederen, der bekræfter, at flere medarbejdere er blevet sendt til testning - herunder en afdelingsleder, som den smittede har haft kontakt til - men også en kollega, der ligesom hovedpersonen meldte sig syg i onsdags.

- Men jeg har endnu ikke fået et svar fra dem begge, lyder det.

Henrik Hallig opfordrede i kølvandet på konstateringen af smitte til, at de lærere og den afdelingsleder, som den smittede havde haft kontakt til, inden hun blev sendt hjem, skulle blive testet.

Det drejer sig om fem personer, men herudover er også en yderligere ansat syg i hjemmet med lungebetændelse, som dog ikke kædes sammen med coronavirus.

Skoleleder: Lad jer teste Derfor opfordrer han nu alle sine ansatte til at blive testet, idet der er flere hjemme. Også flere, som er i risikogruppen.

- Det er for en sikkerheds skyld, siger skolelederen, der ikke vil stoppe undervisningen på grund af smitten.

Skolen fik flere henvendelser torsdag efter den første melding. Et af dem gik blandt andet på, om man fra ledelsens side agtede at lukke skolen for en periode.

Det er dog ikke vurderingen, at det er nødvendigt, siger Henrik Hallig, der fortæller, at han har fået stribevis af henvendelser.

- Jeg har - sammen med mine kolleger i resten af landet - nok bare ventet på, at dette skulle ske. Og vi har da også taget vores forholdsregler og lavet en form for plan for de forskellige situationer, vi kunne komme til at stå i. Vi har samtidig både forældre, der vil i gang med »almindelig« skole, og forældre, der er bekymrede for at sende deres børn af sted, påpeger han og siger i øvrigt, at han bemærker glæde hos eleverne over at være tilbage på skolen.

- De er simpelthen så glade for at være tilbage i skole, og de stortrives. Det er, hvad vi kan se, konstaterer han.

Skal mere til for at lukke skole

Ifølge kommunaldirektør Frank E. Andersen skal der mere end et enkelt smittetilfælde til for, at man igen begynder at lukke ned. Således skal der være et billede af, at man kan dæmpe en smittespredning ved at dele børnene endnu mere op.

- Men hvis ikke der er symptomer hos andre, gør vi ikke yderligere. I så fald skal der mere til. Ser vi en større smitterisiko et sted, er det klart, at vi får de sundhedsfaglige myndigheder indover. Det gælder skoler, dagtilbud og plejecentre, fortæller kommunaldirektøren, der slår fast, at testningen i øjeblikket er i højsædet, mere end den har været tilfældet tidligere.

- Der er jo en udvikling, og den følger vi vældig tæt. Når vi ser en sag som den her, kan vi kun opfordre til, at man selv lader sig teste og i øvrigt holder øje med symptomer, hvis man er bekymret eller er i tvivl.