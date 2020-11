Smittet elev sender klasse hjem - for anden gang

For et par uger siden måtte en 6. klasse på Antvorskov Skole i Slagelse sendes hjem, fordi en elev var smittet med corona.

Souschef Britta Thomsen siger, at der er tale om to af hinanden uafhængige tilfælde i klassen. De to elever var ikke tætte venner, og smitten menes derfor at være sket uden for skolen.