Smittespredning sender testvogn til boligområde

Den parkeres ved Motalavej 57A i Korsør onsdag mellem klokken 10 og 15, hvor det bliver muligt for alle at henvende sig. Det er nemlig ikke kun børn og familier fra Korsør, der opfordres til at tage lade sig teste og få podningen overstået, men alle i Slagelse Kommune.