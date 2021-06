Smittede livreddere lukker svømmehal

To livreddere fra svømmehallerne i Slagelse Kommune er ved en quicktest testet positive for CoVid-19. For at forebygge en eventuel smittespredning har kommunen derfor valgt at holde de to svømmehaller lukket, så al personale nu kan blive testet med PCR-test.

- De to medarbejdere er straks gået i selvisolation efter de fik testresultatet, men da de har været på arbejde i vores svømmehaller både tirsdag og onsdag vælger vi for en sikkerheds skyld at lukke ned, mens vi får testet al personale, der har været i nærkontakt med dem, siger Puk Kirkeskov Hvistendal, der er konstitueret leder af Idræt, Fritid og Faciliteter i Slagelse Kommune.

Svømmehallerne vil være lukket for al offentlig svømning og skolesvømning i hvert fald til og med mandag.

Der vil dog være personale til at holde åbent for foreningssvømning fredag den 18. Juni.

Skulle det vise sig, at flere medarbejdere er smittet, kan det være nødvendigt at forlænge nedlukningen af svømmehallerne.