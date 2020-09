Foreningen Ringparken har genoptaget indsats fra foråret efter smitteudbrud af corona. Nu bliver både opgange og legepladser sprittet af og rengjort. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Smitte i ghetto: Nu tager frivillige kampen op mod coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smitte i ghetto: Nu tager frivillige kampen op mod coronavirus

Efter der er konstateret smitte med coronavirus i Ringparken, har frivillige sat sig for blandt andet at afspritte boligområdets legepladser. »Vi skal stå sammen mod corona«, lyder det.

Slagelse - 26. september 2020 kl. 09:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Iført mundbind, plastikhandsker og beskyttelsesdragter rykker frivillige fra Foreningen Ringparken i disse dage ud for at rengøre boligområdet - lige fra opgange til legepladser.

Missionen er nemlig ganske klar: Smittespredning af coronavirus skal standses.

Indsatsen, som første gang blev iværksat i foråret, genoptages således nu, efter der er konstateret smittetilfælde i boligområdet, som er på regeringens ghettoliste.

- Vi er en forening, der hjælper beboerne på mange måder. Derfor er det vigtigt, at vi også gør noget nu. Vi skal stå sammen mod corona, så vi kan bekæmpe virussen, forklarer formand for Foreningen Ringparken, Hussein El-Khodr, der selv er trukket i arbejdstøjet for at rengøre boligområdet.

Skal være trygt at være Foruden at rengøre og afspritte alt lige fra legepladser og bænke til opgange og containere, samler frivillige fra foreningen også skrald.

Samlet set håber Hussein El-Khodr, at det er nok til at stoppe smittespredningen.

- Vi sørger for at rengøre alt, så der kan blive trygt at være, forklarer formanden og peger på, at flere familier har udtrykt bekymring. Blandt andet er flere i dag bange for at sende deres børn ned på legepladsen, siger Hussein El-Khodr. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge formanden fra Foreningen Ringparken, Hussein El-Khodr, og FOB er det et fælles ansvar at standse smittespredningen af coronavirus. Privatfoto.



- Coronavirus kan være farligt, så ingen har lyst til at blive smittet, forklarer formanden og peger på, at han har kendskab til tre smittede beboere. To af disse er børn, oplyser formanden.

Tallet og aldersgruppen er dog ikke blevet bekræftet af Fællesorganisationens Boligforening (FOB), der ejer lejlighederne. For ifølge boligselskabet kender man slet ikke antallet af smittede.

- Det er ikke noget, vi har forsøgt at finde ud af. Men beboerne har fået at vide, at de skal gå i karantæne, hvis de er smittede, forklarer Elsebeth Ditlevsen, der er økonomi- og administrationschef i FOB.

Boligselskab: Vi må alle gøre en indsats Også FOB har imidlertid selv iværksat flere initiativer for at stoppe smittespredningen i boligområdet.

Blandt andet er rengøringen af opgange og vaskerum øget fra én til nu tre gange om ugen, ligesom beboerhuset Nordhuset og samtlige aktiviteter er lukket ned foreløbig de næste 14 dage.

"Jeg tror ikke, at Ringparken som område er særligt udsat for coronavirus. På det punkt, tror jeg, at vi ligner resten af Slagelse."

- Elsebeth Ditlevsen, økonomi- og administrationschef i FOB. - Elsebeth Ditlevsen, økonomi- og administrationschef i FOB. Derudover er Sundhedsstyrelsens retningslinjer blevet printet ud på fem forskellige sprog og sat op, så beboere ved, hvad de kan gøre for at beskytte sig selv og andre mod virussen.

- Jeg tror ikke, at Ringparken som område er særligt udsat for coronavirus. På det punkt, tror jeg, at vi ligner resten af Slagelse, siger Elsebeth Ditlevsen.

- Men derfor er det også særligt vigtigt, at vi alle gør en indsats og husker de gode råd for at stoppe smitten, slår økonomi- og administrationschefen i FOB fast.

Ifølge Foreningen Ringparken vil man forsætte indsatsen foreløbig de næste 14 dage, eller indtil smittetrykket er under kontrol.

Ifølge Statens Serum Institut har Slagelse Kommune haft 51 smittede per 100.000 indbyggere i perioden fra 17. til 23. december. Den seneste uge alene er 40 personer bekræftet smittet.

Situationen bliver taget seriøst, hvorfor nogle af de frivillige ifører sig beskyttelsesdragter som dette, mens de rengører omgivelserne. Privatfoto.