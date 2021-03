Smitte har spredt sig - 35.000 kalkuner skal aflives

Der er tale om den samme farm, hvor mere end 4.000 kalkuner i weekenden blev aflivet for at bremse smitte med den frygtede fugleinfluenza. De mange kalkuner på farmen går i forskellige bygninger.

- Vi mente, at der var god adskillelse mellem fuglene på stedet, og håbede, at den derfor ikke ville sprede sig. Men nu er nogle af fuglene i andre bygninger også dødssyge, siger Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsen, til TV2 ØST.

Aflivningen kommer til at fungere ved, at staldene spærres hermetisk af, hvorefter luften i rummene udskiftes med kuldioxid.

- Aflivning af fugle er mest skånsom med gas. Så det er det, vi gør her, siger Tim Petersen.

Aflivningen ventes at tage hele onsdagen, og Beredskabsstyrelsen vil hjælpe Fødevarestyrelsen med masseaflivningen. Beredskabsstyrelsens rolle vil være at etablere en sikkerhedszone omkring kalkunfarmen og at sikre, der ikke bringes smitte ud derfra via personer eller materiel.

Det kan ikke siges, hvordan besætningen i Lundby er blevet smittet med sygdommen, men smitten stammer efter alt at dømme fra vilde fugle.