- Vi skal lige have ro på, siger formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen. Arkivfoto

Smitte-frygt aflyser handelsmøde

Af Per Vagnsø

Frygten for smittespredning med Corona-virus har tirsdag eftermiddag fået arrangørerne til at udskyde den planlagte konference om fremtiden for detailhandelen i Slagelse, Skælskør og Korsør. Konferencen skulle være holdt tirsdag aften på Kobæk Strand Konferencecenter ved Skælskør.