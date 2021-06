Det er måske svært at se lige nu: Men Thomas Thor, souschef i butikken »NIELSENs« smiler stort under sit mundbind. Fra på mandag kan han - og kunderne - nemlig smide det. Foto: Fleur Sativa

Smiler over at smide mundbindet: - Det gør hverdagen meget nemmere

Mandag behøver hverken kunder eller ansatte at iføre sig et mundbind, når de går ind i butikker eller storcentre. Det vækker glæde i blandt andet Vestsjællandscentret i Slagelse, der nu håber at øge kundetilstrømmen.

Slagelse - 11. juni 2021 Af Fleur Sativa

Kan du huske, hvornår en ekspedient sidst smilte til dig og ønskede dig »en god dag?«

Hvis ikke, er der mulighed for at opleve det fra på mandag, når mundbindskravet fjernes alle steder undtagen i tæt kollektiv trafik. Det gælder nemlig også i landets butikker og storcentre - for eksempel i Vestsjællandscentret i Slagelse, hvor både kunder og butiksansatte har skullet iføre sig værnemidlet siden den 29. oktober.

At kravet nu fjernes, så både kunder og butiksansatte igen kan smile til hinanden, glæder centrets marketingchef, Jane Dahl.

- Først og fremmest så er jeg meget, meget glad på de ansattes vegne. At gå så mange timer med et mundbind, som de gør hver dag, det er ikke sjovt for nogen, forklarer hun og peger på, at hun også håber, at det vil skabe øget kundetrafik, når mundbindet ikke længere skal findes frem, hver gang man træder ind i centret.

Håber på flere kunder Mundbind eller visir blev første gang et krav i den kollektive trafik den 22. august og blev sidenhen udvidet til at gælde på alle indendørs steder med offentlig adgang. Artiklen fortsætter efter billederne...

Fra på mandag lempes restriktioner, så det fremover er det slut med mundbind eller visir både for kunder og ansatte. Foto: Fleur Sativa

Ændringerne glæder Thomas Thor, souschef i tøjbutikken NIELSENs. Foto: Fleur Sativa

I almindelige gågader har kunder altså uden brug af nogen værnemidler kunne kigge på stativer. Og det kan have fået kunder til at vælge at shoppe andre steder ind i centret, hvor mundbindet hele tiden har skullet være på, mener Jane Dahl.

- For mange er det en lettelse at kunne træde ud af en butik og kunne tage mundbindet af. Det kan man ikke i centret, hvor kravet gælder alle steder, har marketingchefen tidligere forklaret.

Men det ændrer sig altså nu. Noget, der også glæder de butiksansatte.

»Vi er superglade« - Vi er superglade for det. Det gør hverdagen meget nemmere. Det er svært at trække vejret gennem sådan et mundbind, og man kan heller ikke aflæse kundens ansigt, når de har det på, forklarer Thomas Thor, der er souschef i tøjbutikkens »NIELSENs« herreafdeling.

Også han tror - ligesom Jane Dahl - at fjernelsen af kravet om mundbind vil få en positiv effekt på kundestrømmen i centret.

Lige nu kommer mange af centrets kunder nemlig primært, hvis de har et særligt ærinde. Og altså ikke »bare« for at ose og kigge på stativer, siger Thomas Thor. Artiklen fortsætter efter billederne...

Lige nu kommer mange kunder i Vestsjællandscentret primært, hvis de har et særligt ærinde. Og altså ikke »bare« for at ose og kigge på stativer, lyder det. Foto: Fleur Sativa

Når mundbindskravet fjernes, er det håbet, at flere kunder vil kunne lokkes til. Foto: Fleur Sativa

Samme forhåbning - om flere kunder - har Jeannette Kiellberg, der er butikschef i tøjbutikken »Zizzi«.

Føler sig fortsat tryg - Det er ikke alle, der vil have mundbind eller visir på, og de bruger nethandel i stedet. Dem skal vi have tilbage i butikkerne, siger hun.

Både Thomas Thor og Jeannette Kiellberg vil desuden føle sig trygge ved at gå på arbejde, selv om mundbindskravet fjernes:

- Vi har fuldstændig styr på det, føler jeg: Flere bliver vaccineret, og vi bliver også testet hele tiden. Så jeg regner med, at de kunder, der kommer ind i min butik, de er sunde og raske, siger Jeannette Kiellberg og hæfter sig ved, at der stadig fra på mandag vil stå sprit fremme, ligesom kunder fortsat rådes til at holde afstand.

I tøjbutikken »Zizzy« har butikschef Jeannette Kiellberg valgt et visir i stedet for mundbind, da hun ikke føler at kunne trække vejret igennem sidstnævnte. Dog er visiret stadig varmt og ubehageligt, siger hun. Foto: Fleur Sativa

Jeannette Kiellberg vil fortsat føle sig tryg, selv om hun - og kunderne - mandag kan smide værnemidlet. Foto: Fleur Sativa

Anbefalinger om afstand og brug af håndsprit vil stadig gælde, selv om mundbind og visir udfases. Foto: Fleur Sativa