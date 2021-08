Torsdag var Kaninværnet i Slagelse for at sætte fokus på dumpede kaniner. Dyreværnsforeningen har startet kampagnen »KANINER ER IKKE SKRALD« efter fundet af kaninen Hope.

Send til din ven. X Artiklen: Smidt ud som skrald: Nu bliver kaninen Hopes historie til kampagne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smidt ud som skrald: Nu bliver kaninen Hopes historie til kampagne

Fundet af kaninen Hope i en skraldespand i Slagelse er blevet til en kampagne med Kaninværnet som afsender. Plakater og flyers skal skubbe til flere kaninejeres bevidsthed. Og ikke mindst deres samvittighed.

Slagelse - 02. august 2021 kl. 12:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»KANINER ER IKKE SKRALD« Så kort og kontant - og skrevet i versaler - lyder budskabet fra Kaninværnet, som netop har lanceret en ny kampagne for at komme problemet med dumping af tamkaniner til livs.

Kampagnen er affødt af fundet af kaninen Hope, der blev smidt ud i en skraldespand i Slagelse og senere aflivet. Aflivningen fandt sted, efter en forbipasserende fandt den ilde tilredte kanin, der ellers ikke var overladt nogen form for håb.

Navnet »Hope« er således blevet symbolsk, da andre kaniner ifølge Kaninværnet aldrig nogensinde må ende med samme skæbne. I en skraldespand. Eller i naturen for den sags skyld.

"Måske tror nogle endda, at dét er livet for en kanin.

Men det er det ikke."

- Rasmus Svoldgaard Nielsen, formand, Kaninværnet - Rasmus Svoldgaard Nielsen, formand, Kaninværnet - Mange tror fejlagtigt, at tamkaniner kan overleve, hvis de bare sætter dem ud i nærheden af eller i grønne områder. Måske tror nogle endda, at dét er livet for en kanin. Men det er det ikke. Tamkaniner kan ikke overleve i den danske natur, og de er konstant udsat for fare, fortæller Rasmus Svoldgaard Nielsen, der er formand for Kaninværnet.

Torsdag var han derfor - sammen med andre fra dyreværnsforeningen - i Slagelse for at informere om den nye kampagne. Som Sjællandske tidligere har omtalt, er problemet med de dumpede tamkaniner nemlig særligt stort i netop Slagelse-området.

Forklaring: Uvidenhed - Det er mange bække små, som man siger. Selvfølgelig kommer vi ikke til at kunne redde alle kaniner ved at gå ud en enkelt eftermiddag. Men alle de ting, vi gør, skal gerne i sidste ende skubbe til folks bevidsthed og forståelse for kaniner, siger Rasmus Svoldgaard Nielsen.

- Vi vil selvfølgelig også gerne tale til folks følelser og samvittighed. En historie som Hopes går jo lige i hjertet. For hvem smider en levende kanin i en skraldespand, spørger han retorisk. Artiklen fortsætter efter billederne...

Hope blev fundet i en skraldespand i Slagelse så ilde tilredt, at kaninen måtte aflives. Med andre ord var den lille kanin smidt ud levende til en uhyggelig skæbne. Privatfoto

Rasmus Svoldgaard Nielsen er formand for Kaninværnet og mener, problemet skyldes uvidenhed blandt kaninejere. Derfor er ønsket med den nye kampagne at informere om kaniner, og hvad det kræver at holde dem som kæledyr. Privatfoto

Foruden at hænge plakater op, delte Kaninværnet således også flyers ud ved deres besøg i Slagelse. Ifølge formanden er uvidenhed nemlig én af de største forklaringer på dumpingen af de mange kaniner.

- De fleste ved ikke, at de gør noget forkert, når de sætter deres kanin ud i naturen. Det er lidt ligesom, at folk også kørte spirituskørsel uden at blinke med øjnene, da jeg var barn. For det der med at køre efter et par øl og en snaps til julefrokosten, det gjorde man bare. Det gør man ikke i dag, fordi vi ved, at det er farligt. Derfor er det slet ikke socialt accepteret. Og det er dér, vi også skal hen, når det handler om at skille sig af med en kanin på den måde, som mange desværre gør i øjeblikket, forklarer han.

70 sager på én sæson Uvidenheden handler dog også om, at mange slet ikke ved, hvad det indebærer at have kanin, før de anskaffer sig en, siger Rasmus Svoldgaard Nielsen. Derfor skiller flere sig af med den før tid, når det går op for dem, hvad det faktisk kræver.

Konkret har Rasmus Svoldgaard Nielsen kendskab til samlet set 70 sager om dumpede kaniner i Slagelse-området alene denne sæson. Og for nylig fortalte han endda til Sjællandske, at han kendte til i alt 16 tilfælde på bare en enkelt uge.

Da Kaninværnet var forbi området torsdag, havde de derfor også medbragt indfangningsbure i tilfælde af, at de skulle støde på nogle af de mange kaniner. Artiklen fortsætter efter billederne...

Vildtlevende katte har længe været et problem - men lige nu er problemet med kaniner i det fri højaktuel. Særligt i Slagelse. Det vil Kaninværnet sætte fokus på.

Plakater og flyers skal være med til at sprede information om kaninerne, der ikke kan overleve i den danske natur, som flere fejlagtigt tror, siger Kaninværnets formand, Rasmus Svoldgaard Nielsen.

Ofte dumpes tamkaninerne på Fodsporet, en cykel- og vandresti mellem Næstved og Slagelse, fortæller Rasmus Svoldgaard Nielsen og flere andre kilder til Sjællandske.

- Vi har hørt om to tamkaniner, der render rundt i området lige nu. Men desværre fandt vi dem ikke, siger han.

- Når vi indfanger dem, bliver de taget til dyrlæge, neutraliseret og chippet, og så sættes de ud i en plejefamilie, indtil vi kan videreformidle dem til et godt og blivende hjem, uddyber Rasmus Svoldgaard Nielsen.

Mangel på plejefamilier Plejefamilierne er der dog mangel på, siger formanden for Kaninværnet. En melding, der går igen fra flere internater. For eksempel fra Fuglebjerg Internat, hvor internatsleder Benny Jørgensen tidligere forklarede til Sjællandske, at kaninerne risikerede at måtte lade livet, hvis der ikke var bure nok til dem på internatet.

- Lige nu er der simpelthen flere, der vil af med en kanin, end der er folk, der vil have en kanin. Og derfor er det et problem at finde plejefamilier nok, forklarer Rasmus Svoldgaard Nielsen.

relaterede artikler

Sunde og raske dyr må aflives - sådan kunne det være undgået 23. juli 2021 kl. 10:01

Lort i pelsen og maddiker i maven: Kaninen Hope blev kasseret som affald i en skraldespand 21. juli 2021 kl. 09:18