Smeltevand gav oversvømmelser

Det pludselig tøvejr har givet problemer for flere husejere på Birkevej i Næsby Strand. Slagelse Brand & Redning måtte onsdag hjælpe til med pumper og sandsække.

Efter en længere periode med hård frost og en hel del sne har det pludselige tøvejr nu givet problemer for flere husejere i form af smeltevand. Særlig en række beboere i Næsby Strand havde onsdag formiddag udfordringer, fortæller indsatsleder Henrik Vibits fra Slagelse Brand & Redning.

- Vi fik en forespørgsel klokken 10.13 onsdag formiddag vedrørende mulig oversvømmelse på Birkevej 23 i Næsby Strand, og selv om det ikke er en typisk opgave for os, så havde vi mulighed for at hjælpe, fortæller han.