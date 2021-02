Se billedserie Det meste af vandet - samt tonsvis af slam - fjernes lige nu fra søen ved Smedegade for at gøre plads til et fundament til en ny, spændende vandkunst, som Slagelse Forskønnelsesselskab vil forære byen. Foto: Kim Brandt

Smedegadesøen får ny vandkunst

Lige nu tømmes Smedegadesøen i Slagelse for vand, slam med mere. Det sker for at gøre plads til fundamentet til en ny, spændende vandkunst, som bliver afsløret i slutningen af april.

Slagelse - 01. februar 2021 kl. 18:00 Af Kim Brandt

Hvad er det dog, der sker i Smedegadesøen? Det spørgsmål er der nok mange forbipasserende, som stiller sig i disse dage. Store lastbiler med pumper holder på stedet, og søen lader til stille og roligt at blive tømt for vand. Og det er præcis, hvad der sker.

Det hele skyldes en henvendelse til Slagelse Forskønnelsesselskab for et par år siden fra en beboer ved Smedegadesøen, som foreslog »en eller anden form for kunst i eller ved søen«.

- Det, syntes vi, var en rigtig god idé, siger Vibeke Hvidtfeldt, som er formand for Slagelse Forskønnelsesselskab.

Hun har hidkaldt avisen mandag eftermiddag for at forklare lidt mere om, hvad der skal ske.

- Søen er jo et paradis for ænder, og ude i søen rejser der sig en vandstråle, som har til formål at ilte vandet i søen. Nu får strålen en ekstra og flottere opgave, idet den vil blive en integreret del af et kunstværk, som Slagelse Forskønnelsesselskab vil forære byen, fortæller hun.

Hun vil endnu ikke røbe, hvordan den nye skulptur kommer til at se ud - det vil først blive afsløret i slutningen af april.

Hun fortæller dog, at kunstneren er Jørgen Pedersen, som de fleste i Slagelse nok kender i forvejen. Det er ham, som har skabt den 10 meter høje stålskulptur i rundkørslen i Skovse.

- Jeg kan dog røbe, at det bliver en fem meter høj vandkunst, placeret midt ude i Smedegadesøen. Og nej, vi vil ikke vise et billede af modellen - det skal være en overraskelse, hvordan skulpturen kommer til at se ud, siger hun - men lader forstå, at det bliver noget, som borgerne kan se frem til.

Plads til fundamentet Tilbage til søen, som i den sidste uges tid har mistet mange hundredetusinde liter vand, som er pumpet væk gennem kloaksystemet.

Søen skal mere eller mindre tømmes for vand, så der kan støbes et fundament, som skulpturen kan hvile sikkert på. Pumpen til vandet skal ses efter, og der skal trækkes ledning, så der kan komme lys på kunstværket. Alt det bliver styret af driftsplanlægger Lasse Fjeldsted fra kommunens entreprenørafdeling i tæt samarbejde med kunstneren.

- Der er nemlig lige det lille benspænd, at vandstanden i søen ikke er præcis den samme året rundt, og derfor er skulpturen konstrueret sådan, at den kan følge vandspejlets variation, fortæller Vibeke Hvidtfeldt.

Skrammel og patroner I forbindelse med tømningen af søen er der også dukket en masse skrammel frem: Gamle bildæk, cykler, kasserede tyggegummi-automater, flasker - og endda gamle patroner, som formentlig stammer fra krigens tid. De kommende dage vil der sandsynligvis dukke endnu flere ting op, når der bliver renset op på midten af søen, hvor det dybeste sted er omkring to meter.

- Vi forventer at blive færdige med tømningen/oprensningen af søen midt på ugen, fortæller Lasse Fjeldsted.

Selv om der lige nu er en smule is på søen, er det ikke noget problem for mandskabet, som også har samlet en masse levende fisk op og sat dem ud i andre søer.

- Havde isen været meget tyk, havde vi nok ventet lidt. Men i forhold til vores øvrige opgaver passer tidspunktet fint lige nu, siger Fjeldsted.

Han har også set en skitse af den kommende vandkunst, som er blevet godkendt af kommunen, men heller ikke han vil røbe mere om, hvordan den kommer til at se ud.

- Men det bliver flot, lover han.