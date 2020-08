Se billedserie Instruktører i Skælskør Gymnastikforening, Cecilie Petersen (t.v.) og Trine Hau Bentzen i fuld gang med at vise to af de gymnastiske grundformer: Bananen og supermand. Foto: Solveig Hansen

Smagsprøve på foreningslivet

Slagelse - 16. august 2020 kl. 08:37 Af Solveig Hansen

Et par farverige træningsmåtter ligger udrullet på asfalten på Svanetorv. De inviterer til at blive brugt i dagens bevægelsesbingo, som Skælskør Gymnastikforening er vært ved.

Tilbuddet om at udfordre sig selv inden for enten behændighed, smidighed eller gymnastikkens grundformer gælder enhver, men indtil videre ligger måtterne tomme hen. Klokken har også kun lige rundet ti denne lørdag formiddag, hvor der er fitness- og foreningsdag i Skælskør.

Men kun et enkelt spørgsmål skal der til, før instruktør Trine Hau Bentsen er i fuld gang med at demonstre flere af øvelser på de tre forskellige »bingoplader«, der i stedet for tal har illustrationer af forskellige gymnastiske øvelser.

- Det her er bananen, og det her er supermand, fortæller hun, mens hun allerede både behændigt og smidigt bevæger sig rundt på en af måtterne for at vise, hvordan hvert enkelt navn korresponderer med en øvelse.

- Vi bevæger os jo, fordi vi synes, at det er sjovt, lyder det overbevisende fra Trine Hau Bentzen, der er gået på gaden denne lørdag formiddag for at hverve medlemmer til Skælskør Gymnastikforening.

En forening, hvor Vibeke O. Rasmussen er formand, og som den kommende sæson byder på syv forskellige hold, som dækker alle aldre i livet. Et nyt tiltag i foreningen er et familiehold, der som navnet antyder, er for hele familien - dog mest familier med børn i alderen fra tre-fem år.

Skælskør Gymnastikforening har i omegnen af 150 medlemmer, men flere er velkomne - uanset om man fik pladen fuld til lørdagens bevægelsesbingo på Svanetorvet eller ej.

I Algade ved Kunst- og Design Købmandsgården har medlemmer af Lions Club Skælskør stillet sig op. De »lokker« ikke med bevægelse - men med at vinde en af de nye flotte Skælskør-plakater.

Også her er viljen til at fortælle stor. En fortælling der bunder i et humanitært engagement i at hjælpe dem, der har behov. Lions Club Skælskør deler hvert år julepakker ud til borgere i det tidligere Skælskør Kommune. Det kommer også til at ske i år, selv om indtægterne i klubben har været lig nul - blandt andet på grund af et aflyst Harboe Ræs.

Men hjælpen fra den lokale forening rækker langt ud i verden, og Lions Club har i internationalt regi blandt andet også stået klar til at hjælpe i Beirut i Libanon, hvor et eksplosion for nylig gjorde behovet for humanitær hjælp allestedsnærværende.

- Alle de penge, vi indsamler, går lige ned i formålskassen, fortæller Torben Hansen, der har været med i Lions Club Skælskør fra begyndelsen i 1977. Han er én ud af to medlemmer, der har været med hele vejen. I dag tæller foreningen knap 20 mandlige medlemmer, men også her er flere - og gerne yngre kræfter - velkomne.

I foråret, 26. marts 2021, er Lions Club Skælskør vært ved en koncert med Neighbours and Friens med Helge Engelbrecht i spidsen, og også her går hver en krone til at hjælpe andre.

I den anden ende af Algade skinner en af dagens stande om kap med solen. Gule balloner, dug, t-shirts og banner. Og netop de herrer bag standen ønsker da også at være et positivt lyspunkt i byens natteliv.

De er medlemmer af Natteravnene i Slagelse - men har stillet sig op i Algade i Skælskør for at hverve medlemmer til byens eget fremtidige korps af tryghedsskabende voksne.

- Vi holder et informationsmøde på Skælskør Bibliotek den 16. september mellem klokken 18-20, hvor alle er velkomne til at deltage, siger Bill Krogh. Han er formand i Slagelse, hvor der er knap 30 mænd og kvinder, der på skift »patruljerer« byens gader om natten til gavn, glæde og sikkerhed for nattelivets unge mennesker.

Flere andre foreninger er på gaden med gode budskaber om at deltage i et socialt og aktivt fællesskab - og nået man ikke at melde sig ind i noget lørdag, så kan det sagtens ske endnu.