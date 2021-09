Otte nye medlemmer har netop meldt sig på banen til den kommende sæsons omgang lancier i Skælskør Solskinsmotion, men ellers går det mest den anden vej med medlemstallene i flere foreninger. Arkivfoto Foto: Mie Neel

Smag for friheden har kostet foreningslivet dyrt

Flere foreninger har mistet medlemmer under corona. Det gælder også i Skælskør. I foreningerne kæmper de for at hverve de tabte medlemmer hjem, men måske er kampen til dels tabt ifølge livsstilsekspert.

Slagelse - 07. september 2021 kl. 07:48 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Naturen har både været mod os og med os gennem tiden med corona. Mod os på grund af selve sygdommen covid-19 og med os, fordi naturen er dér, hvor mange har søgt ud, når nu alt andet var lukket.

Om det er det sidste, der er skyld i, at foreninger mange steder har lidt under et faldende medlemstal, er nok svært at svare entydigt på, men det er bestemt en mulighed ifølge Jørgen Andersen (S), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune.

- Vi har genopdaget naturen, og på grund af de mange restriktioner er de mere individuelle sportsgrene samtidig vundet frem, siger Jørgen Andersen, der har god føling med kommunens foreningsliv.

- Det er min fornemmelse, at det er ret forskelligt, hvilke foreninger og klubber, der har mistet medlemmer, men det er alvorligt, og fra politisk side forsøger vi, at hjælpe så godt vi kan, siger Jørgen Andersen, der tror på, at foreningerne nok skal få et comeback.

Gavnlig synlighed Et sted, hvor der politisk er blevet rakt ud til foreningslivet, er blandt andet i Skælskør, hvor Skælskør Marinegarde er blevet langt mere synlig i bybilledet, efter at foreningen via en økonomisk håndsrækning via en prøveordning har fået »en butik« på Nytorv, hvor de dagligt kan gøre opmærksomme på sig selv. En synlighed der faktisk ifølge bestyrelsesmedlem, Anja Jørgensen, i løbet af sommeren har kastet fem nye »garder-føl« af sig.

En rundringning til flere foreninger i Skælskør bekræfter da også Jørgen Andersens fornemmelse af, at verden aldrig er helt sort eller hvid.

- Sæsonen er knapt nok begyndt, men det er ikke mit indtryk, at vi har oplevet et markant større frafald end det sædvanlige på grund af for eksempel dødsfald eller sygdom, siger Conny Hansen, der er formand for Skælskør Solskinsmotion, som primært har medlemmer over 60 år.

Naturen er åben - Selvfølgelig er der nogen, der har fundet ud af, at de sagtens kan gå en tur i naturen sammen uden at være medlem af en forening, siger Conny Hansen, der i Skælskør Solskinsmotion repræsenterer små 300 medlemmer.

Værre står det til hos KFUM Spejderne Skælskør, som i forhold til et før og efter corona har halveret antallet af medlemmer.

- Der er helt klart røget nogle medlemmer på grund af corona, siger John Christensen, der er gruppeleder i troppen, og som i skrivende stund kun har knap ti spejdere i sin trop.

Han har derfor valgt at invitere til et møde i spejdernes klubhus på onsdag for at fortælle om den både sociale og kreative udvikling, som spejderlivet ifølge John Christensen er garant for.

Lidt godt og lidt skidt I Boeslunde Gymnastikforening er sæsonen også netop begyndt, og status i forhold til både zumba, 50+ holdet og yoga, som alle er hold, der begyndte i sidste uge, er, at alt er, som det plejer, men hvorvidt børneholdene bliver fyldt op, er formand for foreningen Birgit Falkenberg stadig usikker på.

Kasserer i Håndboldklubben Frem 83, Charlotte Secher, kan derimod bekræfte, at corona har betydet en væsentlig forskel til det værre.

- Der er ingen tvivl om, at vi har mistet flere medlemmer på grund af corona, og nu prøver vi ihærdigt at få dem tilbage, siger Charlotte Secher.

Så selv om billedet er lidt broget fra forening til forening, så tegner der sig alligevel en tråd af genvundet frihed og mindre foreningsliv.

Smag for friheden - Folk har fået smag for friheden, og når der er ledig tid - som der har været masser af under coronapandemien - bliver den fyldt ud med noget andet. Så der er blevet fråset af friheden, og folk har fået andre interesser, siger Helle Lundsgaard, der er livsstilsekspert. Og hun er ikke helt så optimistisk på foreningernes vegne som Jørgen Andersen, der tror på et comeback.

- Jeg tror, at det bliver svært at vende tilbage. Familierne har virkelig nydt ikke at skulle noget, og det kan også sagtens have haft den positive effekt, at det har nedsat stress i nogle familier. Ting har det selvfølgelig med at finde tilbage. Men jeg tror, at vi kommer til at se et lavere niveau i foreningsaktiviteten i lang tid. Nogle er fortsat bange for corona-smitte, men så snart de har glemt alt om virussen, vil de vende tilbage. Men der er også dem, der "bare" har fundet ud af, at de hygger sig derhjemme uden at skulle stresse rundt til det ene og det andet, siger Helle Lundsgaard.

Hun nævner, at det ikke kun er foreningslivet, der oplever »et frafald«. Ifølge Helle Lundsgaard gælder det også netværksmøder, receptioner og lignende.

To grupper på spil - Man kan sige, at der er to grupper: Dem, der igen higer efter at komme ud at opleve en masse. Men så er der den anden halvdel, der slet ikke gør det, lyder det fra Helle Lundsgaard, der nævner haven, madlavning, litteratur og mere skærm som eksempler på, hvad tiden i stedet bliver brugt på hos børn og voksne.

- For de mindre børn lægger forældrene i højere grad niveauet, og der kan det være, at de har sagt: "I stedet for at gå til tre ting, kan du vælge at gå til én ting ugentligt." Før så man børn, der gik til noget hver dag. Det gør man ikke mere, siger Helle Lundsgaard.

Hvor foreningsliv, medlemstal og genvunden frihed finder sit indbyrdes leje, kan kun fremtiden fortælle os.