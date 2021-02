50-årig mand skal i psykiatrisk behandling, efter han i januar 2019 smadrede en pengeautomat. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Smadrede hæveautomat og indgangsparti i arrigskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smadrede hæveautomat og indgangsparti i arrigskab

En 50-årig mand gik for to år siden amok og smadrede Sydbanks hæveautomat.

Slagelse - 11. februar 2021 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Senere satte han sig til modværge under en anholdelse. Nu skal han i psykiatrisk behandling, afgjorde retten forleden i en sag, der har trukket gevaldigt ud. Allerede i efteråret blev en 50-årig mand kendt skyldig i hærværk af betydeligt omfang, ligesom han blev sat et hak i tuden i udsigt for at slå ud efter betjente.

Udarbejdelsen af en mentalundersøgelse, der skulle vise, hvorvidt han var egnet til en fængselsstraf eller ej, har forsinket en domsafsigelse. Den har imidlertid nu fundet sted.

Forleden afgjorde Retten i Næstved således, at manden, der bor i Slagelse, skal undergive sig ambulant psykiatrisk med henblik på en indlæggelse.

Han skal i perioden være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Længstetiden lyder på fem år.

I arrigskab Manden dømmes for at have smadret en hæveautomat foran Sydbank på Schweizerpladsen i Slagelse. Hans raserianfald fandt sted i januar 2019, hvor han udover at molestere automaten også lod sin harme gå ud over en dørtelefon plus en indgangsdør.

Manden har i forbindelse med sagen stået stejlt på, at banken selv var ude om skaderne, idet manden ikke kunne hæve penge.

Slog ud efter betjent Manden skal samtidig betale sagens omkostninger, ligesom han har fået en løftet pegefinger i form af en advarsel om udvisning af landet.

En erstatning, der løber op i 136.220 kroner, skal han ydermere stå for, ligesom han må bøde for at have slået ud efter en betjent i forbindelse med anholdelsen om aftenen den 21. januar 2019, hvor han om morgenen klokken 6.41 havde smadret hæveautomaten.

Manden blev nemlig efter hærværket genkendt på overvågningen, men da ordensmagten derfor traf ham på hjemadressen, var han ikke ligefrem villig til samarbejde.

Han satte sig til modværge, slog ud med armene og lagde på den måde »hindringer i vejen for udførelsen af politiassistenternes arbejde«, som det lyder det i anklageskriftet.