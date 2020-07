I alt 40 unge i Slagelse Kommune er startet i såkaldte »småjobs« siden februar, hvor indsatsen startede som et forsøg i jobcentrets ungeafdeling. Èn af dem er 25-årige Helene Søvig, der blandt andet lider af autisme. Privatfoto.

Småjobs er en succes: Ledige unge vinder selvtilliden tilbage

Såkaldte »småjobs« kan være med til at nedbringe ledigheden blandt unge. Erfaring fra Slagelse Kommune viser, at selv få timer om ugen giver unge selvtilliden til at starte i arbejde eller fortsætte en uddannelse. Håbet er derfor at kunne udvide indsatsen.

- Efter min sidste oplevelse, hvor jeg endte med at blive opsagt fra mit praktiksted, havde jeg en følelse af, at jeg ikke kunne noget. Det er hårdt.

Sådan fortæller 25-årige Helene Søvig fra Slagelse, som på grund af social angst og autisme aldrig har fået færddiggjort en uddannelse. Men den seneste måned har hun været ansat i børneinstitutionen Nygården i Vemmelev 15 timer om ugen.

Helene Søvig er nemlig én af flere unge i Slagelse Kommune, som gennem en ny indsats er blevet tilbudt et såkaldt »småjob«. Det skal gøre hende og andre unge trygge på arbejdsmarkedet og - forhåbentlig - give modet på at læse videre.

Og det virker, fortæller den 25-årige.

40 unge kommet i arbejde - Før var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg kunne klare jobbet i en institution med alle menneskene og larmen. Men nu har jeg fundet ud af, at det kan jeg godt, fortæller Helene Søvig, der dog har været glad for, at jobbet netop kun kræver hendes fremmøde 15 timer ugentligt.

- Men nu kunne jeg nok godt klare det dobbelte. Faktisk overvejer jeg at begynde på en pædagogisk uddannelse, så jeg kan fortsætte med at arbejde med børn, siger hun og peger på, at selvtilliden er vokset med tiden. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge en pressemeddelelse fra Slagelse Kommune er i alt 40 unge ligesom Helene Søvig startet i de såkaldte småjobs siden februar, hvor indsatsen startede som et forsøg i Jobcenter Slagelses ungeafdeling.

Her et godt halvt år efter, ser det lovende ud, vurderer kommunen.

Brug for flere småjobs Gennem indsatsen får de unge ledige nemlig muligheden for at se, hvordan en normal arbejdsplads fungerer, forklarer Thomas Clausen (EL), der er formand for Slagelse Kommunes social- og beskæftigelsesudvalg.

- Det er første skridt til at komme ud af arbejdsløshed. Det skridt har en gruppe af vores unge nu taget, og på den måde har vi nået første mål, forklarer udvalgsformanden og peger på, at målet er at udvide indsatsen.

For i Slagelse Kommune er der i øjeblikket cirka 750 unge mellem 18 og 29 år, som har brug for hjælp til at komme videre i job eller uddannelse, fremgår det af den udsendte pressemeddelelse.

Inden udgangen af 2020 er målet derfor at have oprettet 100 småjobs til unge. Men på sigt er der brug for endnu flere, siger kommunen.

Større tiltro til egne evner I forbindelse med byrådets budgetforlig for 2020 blev der således indgået en aftale om at afsætte ekstra midler årligt frem til 2023 til kommunale virksomheder, så de kan ansætte unge i småjob.

Småjobbene bliver derfor i første omgang oprettet i Slagelse Kommune og dækker typisk opgaver, der ikke ellers bliver løst, hvorfor de kun er på få timer ugentligt.

Men håbet er, at lokale private, regionale og statslige virksomheder også med tiden vil byde ind med de såkaldte småjobs, lyder det.

Hendes job i Nygården består primært af rengøring og desinficering, som der er et øget behov for efter udbruddet af coronavirus. Men også andre opgaver som for eksempel hygge og leg med børnene giver i dag hendes dagligdag indhold.

- Jobbet her har givet mig en større tiltro til mine egne evner og givet mig selvtilliden tilbage. De forventninger og rammer om jobbet, der er hér, passer til mig, og jeg er blevet modtaget meget åbent og positivt, forklarer Helene Søvig, der siden februar har rykket sig trods diagnoser og tidligere afslag:

- Jeg har faktisk lyst til at tage af sted om morgenen og bliver glad, når jeg møder på Nygården, slår hun fast.