Allerede mandag morgen måtte landets fitnesscentre igen slå dørene op. Noget, som flere små, lokale fitnesscentre i Slagelse hurtigt reagerede på - men der skal tages en række forholdsregler. Vægtene her skal for eksempel sprittes af, hver gang de er brugt. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Små fitnesscentre hurtigt fremme med håndsprit og håndvægte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små fitnesscentre hurtigt fremme med håndsprit og håndvægte

Mens landets største fitnesskæde Fitness World lader sine medlemmer vente frem til torsdag, har flere små fitnesscentre allerede slået dørene op eller fastlagt en snarlig dato. Søndag fik de tilladelse til at starte op som en del af genåbningens fase 3.

Slagelse - 08. juni 2020 kl. 19:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndvægtene står, hvor de plejer. Men fremover er det ikke kun sved, medlemmer vil få på hænderne, når de besøger landets fitnesscentre for at løfte tungt.

Foran Aktivt Velvære i Slagelse står der for eksempel i dag placeret en håndsprit foran indgangen. Her skal medlemmerne spritte deres hænder af allerede inden, de går ind i centret.

Søndag faldt en ny politisk aftale nemlig på plads, og den gjorde det muligt for landets fitnesscentre at genåbne allerede fra i går, mandag. Hvis de altså følger en række retningslinjer.

- Nu har vi brugt morgenen (mandag, red.) på at sætte os ind i de nye krav og regler, og de er sådan set helt i orden. Dem kan vi sagtens leve op til, lyder det fra Claus Bøgild, der er centerejer af Aktivt Velvære.

Fitnesscenteret på Rytterstaldstræde i Slagelse genåbner derfor allerede onsdag morgen, oplyses det. Datoen meldes ud fra det mindre center, mens landets største fitnesskæde Fitness World netop har meldt ud, at de først genåbner torsdag morgen.

De store spillere venter I en pressemeddelelse skriver kæden, at genåbningen først nu skal til at planlægges i detaljer og koordineres med de mere end 4.000 medarbejdere, der skal kaldes tilbage på arbejde. Og det vil altså tage frem til torsdag, vurderer kæden.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) i marts annoncerede, at store dele af Danmark skulle lukkes ned, omfattede det også landets fitnesscentre. Siden har centrene været lukkede, og ansatte været sendt hjem.

Men i Aktivt Velvære har man været på forkant, mener centerejer Claus Bøgild. Derfor kan genåbningen af det lille center ske hurtigt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hos Aktivt Velvære i Slagelse åbner man for

medlemmer onsdag. - Vi er klar, siger centerejer

Claus Bøgild, der understreger vigtigheden i, at

medlemmer spritter hænder af, inden de går ind.

Foto: Fleur Sativa



- Vi har for eksempel hele tiden haft sprit i huset, så medlemmerne er vant til at bruge det. Nu skal de så bare lige spritte hænderne af, før de kommer ind. Og så opfordrer vi dem til at bade og klæde om derhjemme, forklarer Claus Bøgild. Han peger på, at der i morgen, tirsdag, vil blive sendt en mail rundt til samtlige af centrets medlemmer:

- Så når vi genåbner mandag, har de (medlemmerne, red.) haft tid til at læse de nye retningslinjer igennem, så de føler sig trygge ved igen at komme og træne, forklarer centerejeren.

Åbnede på under 24 timer Endnu hurtigere til at genåbne har det lille, eksklusive træningscenter WODwithBERG GYM imidlertid været. Centeret, der ligesom Aktivt Velvære har lokaler i Slagelse, lukkede allerede de første medlemmer ind mandag morgen.

Det skete altså mindre end 24 timer senere, end tilladelsen til at genåbne blev givet.

- Vi har ventet på tilladelsen i flere måneder og derfor siddet klar til at trykke på knappen, så snart vi fik lov til det, forklarer Søren Berg, der ejer fitnesscenteret sammen med sin kæreste, Mikala Nowicki Nielsen og ingen ansatte har. Artiklen forsætter efter billedet...

Mindre end 24 timer efter, at træningscentrene

fik lov til at genåbne, stod de første klar til at

træne hos WODwithBERG GYM i Slagelse.

Foto: Fleur Sativa



- Vi gjorde rent i går (søndag, red.) med hjælp fra vores medlemmer. Og klokken seks i morges (mandag, red.) måtte de komme og træne. Men det er klart, at det kræver lidt mere at komme i gang, hvis man er en stor kæde, konstaterer ejeren af WODwithBERG GYM.

Det lille træningscenter har kun 100 medlemmer. Men efter genåbningen vil det kun være tilladt for 40 af disse at træne samtidig.

"Det har konsekvenser både fysisk og mentalt, når folk ikke rør sig."

- Claus Bøgild, centerejer, Aktivt Velvære - Claus Bøgild, centerejer, Aktivt Velvære Ifølge retningslinjerne skal der nemlig sikres minimum en meters afstand mellem medlemmerne. Afstandskravet ændres til to meter ved "fysisk anstrengelse", skriver Kulturministeriet.

Desuden har fitnesscentret i dag fjernet både boksehandsker og sandsække, ligesom træningsmåtter er lagt væk. Brugere opfordres til selv at medbringe dette, lyder det i retningslinjerne for genåbningen.

»Vi har brug for at kunne dyrke motion« Samme ændrede forhold er derfor at finde i Aktivt Velvære, hvor også flere holdtræninger fremover vil være aflyst. Det gælder blandt andet crossfit og motionsboksning, oplyser centerejer Claus Bøgild.

Derudover vil cykelhold fremover blive afholdt med det halve antal deltagende.

- Men vi har flere hold, der kører præcis, som de plejer. For eksempel pilates og yoga samt vores rehabilitering og seniortræninger, forklarer Claus Bøgild, der kan mærke, at medlemmer »savner og har manglet« at kunne træne i fitnesscenter. Artiklen fortsætter efter billedet...

Flere retningslinjer skal overholdes, efter det

igen er muligt at tage i træningscenter. For

eksempel skal der også her holdes afstand.

Foto: Fleur Sativa



På samme måde viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, at mange danskere er stoppet med at være idrætsaktive siden nedlukningen af landets fitnesscentre i marts.

Således er andelen af danskere, der normalt dyrker sport og motion, faldet fra 55 procent fra før nedlukningen til 39 procent under nedlukningen, viser undersøgelsen. 38 procent af de voksne, der før var idrætsaktive, er helt stoppet med at dyrke sport og motion.

- Det er ikke godt. For det har konsekvenser både fysisk og mentalt, når folk ikke rør sig. Så vi har brug for at kunne dyrke motion. Derfor er det nu op til os og fitnessmedlemmer i alle centre at udvise hygiejnisk ansvar, så vi kan forblive åbne, slår centerejeren af Aktivt Velvære i Slagelse fast.

FAKTA Sådan skal landets fitnesscentre genåbne for at minimere risikoen for smitte med coronavirus:



De generelle regler om afstand skal overholdes.

Fitnesscentre skal derfor tælle medlemmer ved indgangen, så det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er én udøver per 4 kvadratmeter gulvareal.

Der skal desuden være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssig, ligesom der skal sikres mindst en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.

Svedabsorberende udstyr som yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

Der skal foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.

Redskaber og maskiner skal desuden desinficeres mellem hver benyttelse.

Kilde: Kulturministeriet