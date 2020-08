Se billedserie Det vrimler med parkeringspladser. Problemet er, at der ingen p-vagt er ansat af Slagelse Kommune, som det ser ud i dag. Derfor holder bilister raskvæk otte timer på eksempelvis Rådhuspladsen. Foto: Steen Clausen Plan og Udvikling

Send til din ven. X Artiklen: Slut med ulovligt parkerede biler: By uden kommunal p-vagt vil nu på jagt efter en Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med ulovligt parkerede biler: By uden kommunal p-vagt vil nu på jagt efter en

Handelsdrivende er så trætte af biler, der parkeres i bymidten, hvor chaufførerne lige lyster, at de kræver, at der i fremtiden føres kontrol. Den står politiet for på papiret - men ikke i praksis. Nu satses der på at få ansat en kommunal vagt igen.

Slagelse - 27. august 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Centrum af Slagelse har i flere år været tag-selv-bord for bilister og parkanter, der ønsker en holdeplads, mens de for eksempel er på arbejde.

Der er nemlig ingen på den kommunale lønningsliste, der kontrollerer, hvorvidt de overholder reglerne for parkering.

Men det skal der nu laves om på, mener Business Slagelse. Her henviser formand Torben Kjerulff til eksempelvis Rådhuspladsen, hvor man egentlig ikke må holde længere end et par timer ad gangen.

- Men virkeligheden er jo, at folk, der arbejder i byen eller på kommunen, parkerer der hele dagen. Oven i købet på de bedste pladser og altså i måske otte timer. Der er ingen kontrol overhovedet, og det går ud over kunderne, som må køre rundt for at finde en plads et andet sted, lyder det fra formanden, der ønsker et flow, så der hele tiden er plads til nye kunder.

Oplevelsen er også, at der eksempelvis på Nytorv parkeres biler - ofte med gule plader.

Spærrer for indgange Flere andre steder er det ikke kun manglen på parkeringspladser, der giver panderynker, men at bilister smider kareten ulovligt og blæser parkeringsskiltenes synlige regler en lang march.

Det sker for eksempelvis på arealet mellem Jernbanegade 8 og 10. Lige ved siden af Vestsjællandscentret, hvor flere forretningsdrivende har sideindgang.

Her spærrer parkerede biler dørene, til trods for at der reelt er etableret en forbudszone. Den blev iværksat sidste år i samarbejde med politiet, som dog ikke kan afse ressourcer til at kontrollere.

Derfor ønsker centret et privat vagtselskab til at kigge efter syndere.

- Men det skal private ikke tjene på. Det må være en kommunal opgave, mener Villum Christensen (LA), formand for erhvervs- og teknikudvalget, der har punktet på dagsordenen på mandag.

Kan tjene sin egen løn Situationen er i dag, at der slet ikke er nogen kontrol. Derfor kan bilister reelt parkere, hvor de vil. Dog ikke på arealer, hvor der skiltes med, at det er et privat firma, eksempelvis Q-Park, der patruljerer.

- Jeg er sikker på, at en kommunal vagt kan tjene sin egen løn ind, for som det er nu, kan alle parkere, hvor de ønsker. Det skal ikke være en privat, hvis eneste formål er at få penge i kassen, siger udvalgsformanden.

- Jeg tror egentlig også, at rigtig mange har svært ved at forstå, at en offentlig regulering af parkeringsforholdene skal være noget, som private firmaer tjener penge på. Det er en kommunal opgave. Også som myndighed har vi interesse i, at p-pladserne fordeles hensigtsmæssigt og slår til, siger han.