Et enigt byråd i Slagelse Kommune har indført »røgfri skoletid«. Det betyder, at elever hverken må ryge på skolens område eller andre steder i skoletiden. For at have en forebyggende effekt gælder det også forældre og lærere.

Send til din ven. X Artiklen: Slut med smøger: Nu er skoletiden røgfri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med smøger: Nu er skoletiden røgfri

Slagelse - 09. august 2019 kl. 18:54 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan indtages gennem et filter, i små poser eller i en dampende udgave.

Men når elever i Slagelse Kommune starter op efter sommerferien, er det helt slut med at ryge og indtage tobak. Fra 1. august har et enigt byråd nemlig indført »røgfri skoletid«.

De nye regler forbyder både almindelige cigaretter, snus, e-cigaretter og vandpibetobak og vil gælde på alle folkeskoler, specialskoler, X-class og Ungdomsskolen.

- Vi ønsker at sende et klart signal om, at unge og rygning ikke hænger sammen, og derfor har vi valgt at indføre røgfri skoletid. Det håber vi naturligvis kan være med til at nedbringe unges tobaksbrug, siger formand for forebyggelses- og seniorudvalget, Ali Yavuz (S).

Fremover er det derfor slut med at ryge og bruge andre former for tobak i skoletiden, uanset om elever i Slagelse Kommune befinder sig på skolen eller færdes uden for skolernes område.

Det betyder ifølge kommunen også, at elever ikke må ryge eller benytte andre tobaksformer, når de er på ekskursion, lejrskole eller skolerejser - uanset turens varighed.

Hvis en elev bliver taget i at bryde de nye regler, vil vedkommende blive indkaldt til en eller flere samtaler. Og i yderste tilfælde vil en elev kunne blive bortvist, siger Ali Yavuz.

- Men vi tror først og fremmest på dialogen. Og derfor tror jeg heller ikke, at det bliver et problem. Jeg håber i hvert fald ikke, at vi når derud, hvor vi skal til at sige farvel til nogen, forklarer udvalgsformanden, som understreger, at en eventuel bortvisning vil være et resultat af gentagende brud på reglerne.

Gælder ikke kun eleverne Men eleverne er ikke de eneste, som skal holde sig fra tobakken i skoletiden.

For eksempel opfordres forældre til at undgå at ryge eller benytte andre tobaksformer, når de afleverer deres børn på parkeringspladsen, oplyser centerchef for sundhed og ældre Charlotte Kaaber.

- Som voksne er vi jo de bedste rollemodeller for børn og unge. Derfor betyder røgfri skoletid også, at medarbejdere og forældre bliver omfattet af røgfri skoletid, forklarer hun.

»Røgfri skoletid« omfatter således både skolernes elever, medarbejdere og gæster, herunder forældre, som bliver helt eller delvist omfattet.

Som ansat på en af kommunens skoler betyder de nye regler, at der ikke må ryges ellers bruges anden tobak i arbejdstiden. Det gælder dog ikke, hvis en ansat arbejder hjemme eller ved transport til og fra møder.

En forebyggende indsats På den måde er initiativet også i høj grad en del af en forebyggende indsats, forklarer udvalgsformand Ali Yavuz.

- Hver dag er der 40 børn og unge, der begynder at ryge, hvis man ser på landsplan. Og mange begynder i 8.-9. klasse. Derfor har vi som kommune et ansvar for at lede dem i en anden retning. Det sker ved at forbyde rygning totalt. Også for voksne, som er forbilleder for børnene, siger Ali Yavuz.

Ifølge udvalgets formand havde han af den grund også gerne set, at der blev indført »røgfri arbejdstid« i hele Slagelse Kommune. Noget, 31 kommuner i landet allerede har indført, mens 13 nye kommuner ifølge Kræftens Bekæmpelse ventes at indføre det frem mod 2021.

- Så forhåbentlig bliver det næste skridt for Slagelse Kommune. Det vil jeg i hvert fald personligt arbejde hen imod, slår Ali Yavuz fast.