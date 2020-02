På legepladsen ved Lystanlægget i Slagelse kan man finde mange henkastede cigaretskod. Men det kan snart være slut. Foto: Fleur Sativa

Slut med smøger: Flere røgfrie legepladser kan blive en realitet

I Slagelse Kommune overvejer man at indføre »røgfrie legepladser«. Andre kommuner har allerede indført det, og lokalt er forældre positivt stemte over for forslaget. Prisen for »bare at sætte skilte op«, er dog for høj, lyder det.

04. februar 2020

Når lille Lucas eller lille Laura tager rutsjebanen eller leger i sandkassen, skal de ikke risikere at placere hænderne midt i et cigaretskod. Og måske ende med at tage det i munden.

I Slagelse Kommune overvejer forebyggelses- og seniorudvalget i hvert fald nu at indføre »røgfrie legepladser«. Et forslag, der skal drøftes under et udvalgsmøde i aften, tirsdag.

Hvis det bliver vedtaget, vil der dog ikke blive tale om et egentligt forbud, men en opfordring til forældre om at holde smøgerne i lommen.

Og det er en god idé, mener flere forældre, som Sjællandske har talt med.

- Det er jo ikke børnene, der har valgt et liv med røg og smøger. Og af den grund er det rigtig fint, hvis vi holder smøgerne og røgen væk fra dem, fortæller 28-årige Isabella Johansen fra Slagelse. Selv har hun en datter på ni måneder.

Kan have flere virkninger Når de to har besøgt kommunens legepladser, er de før stødt på cigaretskod trådt ned i jord og sand. Men det skal skilte med teksten »Røgfri legeplads« føre til mindre af i fremtiden, hvis forslaget bliver vedtaget.

Erfaringer fra andre kommuner viser nemlig, at røgfrie legepladser både giver et fald i antallet af rygere på legepladserne, ligesom der er tilbagemeldinger om markant færre cigaretskod end før. Det giver samtidig færre udgifter til vedlige- og renhold af legepladserne. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hvis Slagelse Kommune indfører røgfrie

legepladser, kan kommunen måske spare

penge til vedlige- og renhold. Det viser

erfaringer fra andre kommuner.

Foto: Fleur Sativa



Derudover oplyser Kræftens Bekæmpelse, at røgfrie miljøer generelt beskytter børn mod tobaksrøgens skadelige stoffer, ligesom det forhindrer dem i selv en dag at begynde at ryge.

- Hvis børn og unge færdes i miljøer, hvor der ryges, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og der er større risiko for, at de selv begynder at ryge, skriver organisationen blandt andet på sin hjemmeside.

Skilte koster 100.000 kroner Men hvis der skal sættes skilte op, som markerer de røgfrie legepladser i Slagelse Kommune, vil det koste cirka 100.000 kroner. Det vurderer Center for Sundhed og Ældre, som alligevel opfordrer kommunens udvalg til at stemme forslaget igennem.

Hos Venstre mener medlem af forebyggelses- og seniorudvalget Jørn-Ole Didriksen dog, at »100.000 kroner på plakater er en alt for dyr pris«. Derfor vil han ikke støtte forslaget under aftenenes udvalgsmøde, siger han til Sjællandske.

FAKTA I dag findes der røgfrie legepladser i både København, Odense, Aalborg og Roskilde Kommuner.

Der ikke tale om et egentligt forbud, men en henstilling.

I nogle lande er der dog direkte forbud mod at ryge på legepladser. Det gælder eksempelvis Frankrig, hvor det siden 2015 har været forbudt at ryge på alle offentlige legepladser. Han har tiltro til, at forældre godt selv ved, at de ikke bør ryge i nærheden af deres børn. Og af samme grund har han lille tiltro til skiltenes effekt, forklarer han:

- Vi kan og skal ikke som kommune holde voksne mennesker i hånden og fortælle dem, hvad de må og ikke må. Alle ved jo, at tobak er sundhedsskadeligt, og at det ikke hører sammen med børn. Blandt andet fordi børn kan risikere at få nikotinforgiftning, hvis de putter et cigaretskod i munden. Og det ved forældre altså godt, fortæller Jørn-Ole Didriksen og uddyber:

- Så hvis voksne mennesker alligevel vælger at ryge på en legeplads, selv om de ved de her ting, så kan du sætte hundredvis af skilte op, og det vil stadig ikke ændre på noget som helst.

Penge bør bruges på pleje Udvalgsmedlemmet fra Venstre så derfor i stedet, at de 100.000 kroner blev brugt på ældreområdet, bedre pleje og flere »varme hænder«.

Og det kan den 28-årige mor, Isabella Johansen, godt tilslutte sig, da hun hører prisen på de skilte, Slagelse Kommune planlægger at sætte op ved legepladserne.

- Det er jo rigtig mange penge. Selv om idéen er god, tror jeg ikke, det er godt givet ud. Signalværdien er god, men de forældre, der har besluttet sig for at ryge, gør det nok alligevel, selv om der står et skilt. Og så er pengene nok i virkeligheden brugt bedre et andet sted, siger hun samstemmigt med Jørn-Ole Didriksen.

Men i forebyggelses- og seniorudvalget håber formanden, Ali Yavuz (S), modsat sin udvalgskollega, at forslaget om de røgfrie legepladser bliver stemt igennem ved aftenens udvalgsmøde.

Han læner sig op ad de gode erfaringer, andre kommuner har haft ved at indføre lignende tiltag.

- Det understøtter vores sundhedspolitik og sender et klart signal, præcis ligesom »røgfri skoletid« gør. Og vi har jo midlerne til det, konstaterer han og uddyber:

- Vi skal også huske, at det er en opfordring og ikke et forbud. Vi fortæller ikke folk, hvad de må eller ikke må. Men hvis effekten er, at vi rent faktisk får færre rygere, så er det godt for alle. Både børn og voksne, som vil leve længere og bedre. Og for os som kommune, som vil få færre udgifter til livsstilsrelaterede sygdomme, slår Ali Yavuz fast.

Hvis udvalget stemmer forslaget igennem, vil det gælde i alt 32 legepladser med kommunalt tilsyn.