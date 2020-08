Se billedserie Flere stræder og torve plages af uvedkommende bilister. Derfor skal også Schweizerpladsen have pullerter, er planen.

Send til din ven. X Artiklen: Slut med ræs og parkerede biler på torvene: Pullerter på vej i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med ræs og parkerede biler på torvene: Pullerter på vej i bymidten

Slagelse - 12. august 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ræs ad stræder og uhensigtsmæssig kørsel i det hele taget skal stoppes - og det bliver den. Snart kan de uønskede trafikanter slet ikke komme ind på Slagelses større torve, medmindre de har en chip eller et gyldigt ærinde. Allerede i 2012 var de på tapetet. Faktisk besluttede et daværende teknik- og miljøudvalg, at det nu var på tide at få opstillet pullerter i bymidten i Slagelse. Ikke mindst grundet den megen uvedkommende, bilende trafik.

Men året efter, hvor arbejdet skulle være gået i gang, forsvandt pengene fra en trafiksikkerhedspulje i retning af andre projekter. Og siden er der intet sket.

Derfor glæder det nu butiksindehavere og særligt cityforeningen Business Slagelse, at de såkaldte ambassadepullerter, også kaldet »hæve-sænke-pullerter«, nu igen er på tegnebrættet. Faktisk er det allerede besluttet, at man skal arbejde hen imod en stor model, hvor de to mest belastede torve, Nytorv og Schweizerpladsen, men også Nygade, Fisketorvet, Rosengade og et stykke af Skovsøgade sikres ved anlæggelse af fem såkaldte porte. I øvrigt til en værdi af 1,6 millioner kroner.

Det er i hvert fald den beslutning, politikere i kommunens erhvervs- og teknikudvalg har truffet, og denne gang - modsat for otte år siden - bliver det til noget.

- Der er et stort ønske, og det giver god mening, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA).

Høringssvar: »Ja, tak« Slagelse Kommune har fra 29. juni til 21. juli afholdt høring blandt eksempelvis forretningsdrivende, der til tider må springe til siden og i hvert fald skal se sig godt for, når et pizzabud eller en anden bilist ræser ad torvets brosten. Samtidig holder mange biler parkeret på arealer, der ellers er forbeholdt gående.

- På et eller andet tidspunkt sker der en ulykke. Det er kun et spørgsmål om tid, har Business Slagelse-formand Torben Kjerulff tidligere sagt, hvorfor han er glad for politikernes velvilje.

- Det vil betyde, at vores kunder og indehavere kan gå stille og fredeligt uden at risikere at blive kørt ned, forklarer han.

Blandt de 27 høringssvar, der er indkommet i høringsfasen, er der da også opbakning til ikke bare en model med få pullerter, men også den store, som dækker meget af bymidten.

Toppen af billedet viser Schweizerpladsen. Længst mod bunden

Rosengade og Gl. Torv, som også indbefatter en række pullerter

(kan ikke ses på illustrationen). »E2« er Skovsøgade.

»C« er indgangen til Nytorv fra Rådhuspladsen.



Høringen er sendt til alle beboere, virksomheder og ejendomsejere - i alt 897 adresser - som vil blive berørt af den store model. Derudover er høringen sendt til beredskabet og politiet.

Skal kunne færdes trygt Det er blandt andet erfaringer fra byer som Fredericia, man har nydt gavn af i forbindelse med planlægningen af, hvor nu disse ambassadepullerter skal opstilles.

Samtidig har man lyttet til de folk, der har et dagligt ærinde på torvene og fortsat - naturligvis - vil have mulighed for at køre ind.

Hvad er en ambassadepullert? En ambassadepullert kan – modsat fast monterede pullerter og steler – køres ned i jorden, normalt ved hjælp af hydraulik. Det betyder, at man kan åbne og lukke for adgangen til et område efter behov.

Styringen kan ske på flere måder, f.eks. tidsstyret eller fjernbetjent med en nøglechip, med telefon eller med nummerpladegenkendelse. Der er ikke taget stilling til den faktiske løsning i Slagelse. Det afhænger af leverandøren. Der er dog afsat midler i overslaget til at rumme en fjernstyret løsning.

I dag findes ambassadepullerter i langt de fleste større byer i landet, og de har eksisteret i mange år. Har du et lovligt ærinde, og skal du eksempelvis ind med varer til butikken eller lignende, så kører pullerten ned i jorden. Det kræver dog en chip af en slags.

- Så det er ikke sådan, at man kun kan komme ind uden bil. Det er de her bilister, der tror, det er en racerbane, vi ikke vil have ind, siger Business Slagelse-formand Torben Kjerulff.

Han fremhæver, at det er vigtigt med tryghed, hvilket også er formålet med helhedsplanen »De 12 Torve«. Her er et vigtigt mål at kunne dæmpe trafikken i perioder, mens det også luftes, at der skal kunne åbnes mere op i årstider, hvor der er stille i bymidten.