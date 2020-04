Se billedserie Det er stadig muligt at betale med kontanter, når man krydser Storebælt, men betalingen sker ikke længere til en person, men til en automat. Foto: Sund & Bælt

Send til din ven. X Artiklen: Slut med personlig betjening ved betalingsanlægget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med personlig betjening ved betalingsanlægget

Slagelse - 27. april 2020 kl. 14:29 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med personlig betjening, når man kører over Storebæltsbroen. Betaling med kontanter sker fremover ske i en automat.

Kun en procent af trafikanterne betaler kontant, når de kører ad Storebæltsbroen mellem Sjælland og Fyn.

Det kan de stadig gøre, men der vil ikke længere sidde en person og tage imod pengene. I stedet skal man nu benytte en automat, der både tager imod og giver retur i danske kroner og euro.

Især for medarbejderne ser A/S Storebælt det som et plus, at der nu er kommet automater op i stedet for det betjente salg.

- Vi har flere gange oplevet, at en af de bokse, som medarbejderne sidder i, blev påkørt af en passerende lastbil. Det skaber en potentielt meget farlig arbejdssituation. Heldigvis har det ikke ført til uheld med personskade, og med de nye kontantautomater sikrer vi nu, at det ikke kan ske, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen i en pressemeddelelse.

Det er stadig muligt at få hjælp, hvis man har problemer med automaten. Men det sker nu over et samtaleanlæg.

Og det lader til, at kontantkunderne bruger en smule længere tid end med de nye automater.

- De første erfaringer viser, at kunderne lige skal vænne sig til de nye kontantautomater og derfor bruger lidt ekstra tid til at betale. Derfor er det en god ide at benytte kortbaner eller de nye ekspresbaner, medmindre man kun har kontanter med. Så undgår man den ekstra ventetid, der kan komme med de nye automater, slutter Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget.

De 10 baner igennem betalingsanlægget er nu delt op i to baner markeret med gult med mulighed for kontantbetaling. De to baner kan man benytte, uanset hvilken form for betaling, man bruger. Desuden er der to baner markeret med blåt til kortbetaling, hvor det altså ikke er muligt at betale kontant. Til gengæld kan trafikanter med Brobizz eller nummerpladebetaling også benytte de blå baner. De kan dog med fordel benytte en af de seks ekspresbaner markeret med grønt, hvor det udelukkende er muligt at betale med Brobizz eller nummerpladebetaling. I ekspresbanerne er det tilladt at køre op til 50 kilometer i timen, mens grænsen er 30 i de øvrige baner.