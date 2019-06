Mens der i dag findes både kontantløse banker og forretninger, der kun tager MobilePay, følger Slagelse Festuge i år trop og dropper kontantbetaling i en lang række mad- og drikkeboder under koncerterne torsdag, fredag og lørdag. Det skal blandt andet sikre hurtigere ekspedition af de mange gæster, forklarer festugens formand. Foto: Arne Svendsen

Slut med pengesedler: Festuge indfører kontantløs betaling

Slagelse - 27. juni 2019

Er du typen, der plejer at have kontanter på dig, når du skal i byen, er det måske snart på tide at ændre vaner.

For mens der i dag findes både kontantløse banker og forretninger, der kun tager MobilePay, følger Slagelse Festuge i år trop og dropper kontantbetaling i en lang række mad- og drikkeboder under koncerterne torsdag, fredag og lørdag.

Her vil man derfor kun kunne betale med enten MobilePay, Dankort eller et helt nyt såkaldt »VIP-kort«.

Ændringen sker ifølge festugens formand for at gøre ekspeditionerne ved salgsvognene hurtigere, ligesom de frivillige slipper for at stå med ansvaret for kontanter.

- Vi kan se, at det er noget, man bruger rigtig, rigtig mange andre steder. Og så er det bare meget nemmere at håndtere penge, når man ikke skal stå og regne ud, hvad folk for eksempel skal have tilbage, forklarer Jens Vadmand.

Muligheden for at indføre kontantløse salgsboder under koncerterne opstår, efter Slagelse Festuge har fået et helt nyt betalingssystem.

Til systemet er udviklet et såkaldt »VIP-kort«, som gæster kan indsætte penge på. VIP-kortet skal derfor benyttes, hvis man ønsker at købe for eksempel drikkevarer under koncerterne og ikke har hverken Dankort eller MobilePay.

Det nye betalingssystem betyder dog ikke, at man som gæst helt behøver at lade kontanterne blive derhjemme. Ved koncerternes indgang kan man nemlig stadig betale kontant for en billet.

Derudover kan gæster få sat penge ind på VIP-kortet ved brug af både kontanter og betalingskort. VIP-kortet afhentes i »Festugebanken«, som er en særlig opsat bod på Nytorv, oplyser festugens formand, Jens Vadmand.

- Men vores formodning er, at langt de fleste vil bruge MobilePay eller Dankort. Så det her VIP-kort skal sådan set ses som en slags »back-up«, så folk, der kun kommer med kontanter på sig ikke bliver forbigået, fortæller han og uddyber, at mad- og drikkeboder til koncerterne under Slagelse Festuge i fremtiden godt kunne gå hen og blive helt kontantløse:

- Men det kan også være, hvis det her (VIP-kortet, red.) viser sig at være nemt at håndtere, at vi også beholder det. Så hvis der nu kommer nogen, der har 100 kroner, de skal have brændt af - jamen så kan de også det, siger Jens Vadmand.

Ønsker man at benytte sig af det nye VIP-kort under koncerterne til Slagelse Festuge, men har penge tilovers på det, når koncerterne er slut, kan pengene udbetales til og med lørdag i »Festugebanken«.