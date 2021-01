Slut med kun at fodre ænder: Bybad kan være på vej i grøn oase

- Forslaget er stillet, fordi vi må forvente, at stadig flere vil holde ferie hjemme i Danmark på grund af corona. Vi var i udvalget enige om, at vi skal gøre en kraftig indsats for at højne kvalitetsniveauet for de mange rekreative faciliteter i kommunen. Vi vedtog, at vi skal undersøge mulighederne for at etablere et egentligt »bybad« i Slagelse Lystanlæg, siger Villum Christensen.