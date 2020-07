Slut med fødselsdage på skatteydernes regning

- Receptionen for min 50-års fødselsdag for snart seks år siden er afholdt på samme vilkår, som tidligere borgmestre har gjort før mig. Jeg både var og er glad for, at administrationen ønskede at afholde denne reception. Administrationen har også som tidligere vurderet, at dette var en generel markedsføring for kommunen, hvor alle var velkomne, lyder det i svar til Uffe Thorndahl fra Stén Knuth, som samtidig anfører, at gavelisten blev indberettet til Skat helt efter forskrifterne.