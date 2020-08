Se billedserie Musikken vender tilbage, men det kommer ikke til at se sådan her ud foreløbig. Foto: Slagelse Musikhus

Slut med corona-tavshed: Nu skrues der op for musikken igen

Slagelse - 20. august 2020 kl. 12:36 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fem måneder på »lydløs« skruer Slagelse Musikhus & Badeanstalten igen op for musikken sidst på måneden, hvor første koncert er med Mias Musikalske Univers 29. august efterfulgt af onsdagsjam 2. september.

Der går dog en rum tid endnu, før salene bliver fyldte, men selv om arrangementerne ikke kan holdes på normal vis, glæder det alle medarbejderne og de mange frivillige, der i fem måneder har ventet i spænding på Fase 4 og dermed en genåbning af deres arbejdsplads, at der nu kan holdes arrangementer igen.

- Vi kunne desværre allerede sent på foråret se, at det heller ikke tydede på et helt almindeligt efterår for spillestederne i hele landet. Men selvfølgelig håbede vi til det sidste på, at vi kunne få lov til at præsentere koncerter i et eller andet format på vores scener. Efteråret 2020 bliver ikke som 2019, det er nu helt klart.

- Men for os og hele branchen er det vigtigst, at musikken kommer i gang igen. Vi skal kunne mødes og opleve sammen, og som spillested kan vi på ansvarlig vis præsentere koncerter i et »coronatilpasset« miljø, hvor vores publikum kan føle sig trygge, siger kommunikationsmedarbejder i Musikhuset, Mette Morgen.

Stående koncerter bliver der ikke nogen af - foreløbig frem til 31. oktober 2020, og de siddende koncerter bliver heller ikke helt, som de plejer at være.

- Koncertformatet ser foreløbig ganske anderledes ud i en verden, hvor COVID-19 stadig huserer. Det betyder for os som spillested, at der er en række sundhedsmæssige restriktioner og anbefalinger, som vi skal forholde os til, når vi igen lukker op for publikum, lyder det fra musikhusets direktør, Anette Borg.

Kun hvert andet sæde må tages i brug, og spillestedet skal overholde en række kvadratmeter-per-gæster-restriktioner. Det betyder, at musikhuset lige nu arbejder målrettet på at forholde sig til hvert enkelt af efterårets planlagte koncerter for at tage stilling til, hvordan koncerten kan afholdes, så musikere, medarbejdere og publikum sikres.