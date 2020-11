Slut med at sluge alt råt: Nu skal elever styrke deres kritiske sans

Det hele kommer til at foregå som en digitalt event, hvor eleverne følger med virtuelt og inddrages gennem afstemninger og konkurrencer. Eleverne vil blive præsenteret for en nyhedshistorie - lige fra første telegram. Hvis nu historien for eksempel er, at der er forlydender om et bandeskyderi på Nørrebro, skal man så fortælle det straks, skal man vise et billede af den mulige forbryder, som nogen har delt på Facebook, eller er børnenes holdning måske anderledes, hvis det er et familiemedlem eller en, de kender, som er på billedet?