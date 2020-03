Se billedserie Genbrugspladsen i Skovsø blev tirsdag lukket for private - indtil videre. Det er dog fortsat muligt at komme af med sit haveaffald på den ubemandede plads i nærheden. Foto: KIM BRANDT

Slut med at køre på genbrugspladsen

Slagelse - 17. marts 2020 kl. 19:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke længere muligt at aflevere sit affald på genbrugspladsen i Skovsø. Tirsdag blev der sat en kæde foran indgangen ved genbrugspladsen - og kun virksomheder kan få adgang til pladsen mod den sædvanlige betaling.

- I weekenden forsøgte vi ellers at sluse folk ind lidt ad gangen, men der opstod hurtigt så store køer, at det ikke var muligt, siger kommunikationschef i AffaldPlus, Niels Damgaard.

Beslutningen om at lukke for private skal også ses i lyset af, at AffaldPlus er en kommunal virksomhed, hvor en stor del af medarbejderne er blevet sendt hjem. Derfor har man heller ikke det nødvendige mandskab til rådighed i en situation, hvor ekstra mange vil benytte pladsen.

- Nu er pladsen trods alt i fri luft?

- Det er rigtigt, men vi følger jo bare de generelle retningslinjer i situationen, og her kunne vi i weekenden konstatere, at der var utrolig mange, som ville ind på pladsen. Derfor var det ikke muligt at opretholde den anbefalede afstand mellem folk, siger Niels Damgaard.

- Er I ikke bange for, at folk blot vil smide affaldet i naturen?

- Her vil jeg naturligvis appellere til, at folk tænker sig om og undlader at svine i naturen. For borgerne i Slagelse-området er det jo også muligt at bestille storskrald-afhentning via vores hjemmeside, oplyser han.

Det er dog stadig muligt at komme af med sit haveaffald.

- Haveaffaldspladserne er ikke bemandede, så vi har valgt at holde dem åbne. Men vi opfordrer til, at folk følger de sædvanlige råd fra myndighederne om at holde afstand og vise hensyn til hinanden. Vi holder øje med sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi følger situationen nøje, oplyser Niels Damgaard.

Han fortæller dog, at hvis haveaffaldspladserne skaber større menneskemængder, vil de også blive lukket.

- Jeg vil nødigt forudsige, om vi skal lukke haveaffaldspladserne, men hvis det giver anledning til større forsamlinger, må vi også lukke dem, fastslår han.

