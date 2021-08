Alt fra spil til møbler sælges fra Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej i Slagelse, når brætspilscaféen Sporhunden holder ophørsudsalg. Det sker onsdag den 25. august fra klokken 15 til klokken 20. Foto: Fleur Sativa

Slut for spilcafé: Sælger alt

Spilcaféen Sporhunden i Slagelse lukker og holder ophørsudsalg den 25. august. Alt skal væk, siger ejeren, der åbnede for mindre end et år siden.

Møbler, maskiner og spil. Alt skal væk. Det er i hvert fald målet, når spilcaféen Sporhunden i Slagelse holder ophørsudsalg efter at have måttet dreje nøglen om og sande, at der ikke har været nok spilglade gæster under coronakrisen.

Lukningen, som Sjællandske tidligere har beskrevet, sker cirka en måned før, at spilcaféen - der er Slagelses første og eneste af slagsen - ellers skulle have fejret sin et års fødselsdag.

- Vi vidste det godt allerede dengang, hvor vi åbnede, at vi tog et sats, fortæller Michelle Baltzer, der åbnede spilcaféen bare fem måneder efter landets første nedlukning, men med egne ord »heldigvis« ikke frygter at lide noget stort tab ved nu at skulle lukke. I hvert fald ikke økonomisk.

- Det er med vemod at vi må se i øjnene, at Sporhunden ikke klarer coronahelvedet, annoncerede Michelle Baltzer således tidligere på måneden i et opslag delt på spilcaféens Facebook-side.

Inspireret af Københavner-succes Onsdag den 25. august fra klokken 15 til klokken 20, når alt inventar - og spillene - sælges og bæres ud fra Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej, vil det derfor gøre ondt i hjertet på den selvudnævnte »brætspilsnørd«.

Michelle Baltzer blev inspireret til at åbne den lokale spilcafé efter flere gange at have besøgt Bastard Café i København, der i 2014 åbnede som den allerførste brætspilscafé i Danmark nogensinde og siden åbningen har haft stor succes.

- De (Bastard Café, red.) har bare den rigtige hygge og atmosfære, som jeg er tiltrukket af. Så jeg tænkte, at det burde vi også have her i byen. For det mangler vi, fortalte Michelle Baltzer sidste år til Sjællandske, da hun åbnede Sporhunden sammen med med Birgitte Rask Jespersen, der for nylig trådte ud af samarbejdet. Artiklen fortsætter efter billederne...

Torsdag den 3. september 2020 åbnede Michelle Baltzer (th.) brætspilscaféen i Slagelse som den første og eneste af slagsen sammen med Birgitte Rask Jespersen. Dengang var smilene store - det er de ikke i dag. Foto: Fleur Sativa

Allerede nu sælges der ud af såkaldte »spilpakker«, der består af spil samt medfølgende snacks. Salget sker fra Sporhundens Facebook-side »Sporhunden Slagelse - Café og brætspil«. Foto: Fleur Sativa

Før nyheden om nedlukningen tiltrådte i stedet seks nye partnere, der skulle være med til at drive spilcaféen videre i den ånd, der fra start var tiltænkt.

- Nu skal alt bare væk: Lige fra køleskab til højtalere til tæpper. Vi sælger alt, siger Michelle Baltzer.

Tror stadig på idéen Ejeren af Sporhunden peger i høj grad på coronavirussen og de medfølgende restriktioner som årsag til, at det aldrig lykkedes at opnå den ønskede succes med caféen.

For eksempel har kravet om coronapas holdt gæsterne væk, mener hun.

- Der har været fint med folk, når vi har holdt arrangementer. Men der har de også haft forberedt sig på, at de skulle ud og derfor sikret sig et gyldigt coronapas. Det har man ikke nødvendigvis en almindelig hverdagsaften, hvor man spontant får lyst til at tage ud for at spille, har Michelle Baltzer tidligere forklaret til Sjællandske.

Allerede nu sælger hun ud af såkaldte »spilpakker«, der består af spil samt medfølgende snacks. Salget sker fra Sporhundens Facebook-side »Sporhunden Slagelse - Café og brætspil«.

- Jeg tror stadig på idéen om en brætspilscafé i Slagelse. Men tiden har bare ikke været den rigtige, siger Michelle Baltzer, der tidligere har forklaret til Sjællandske, at hun er åben for at slå til og forsøge igen, hvis den rigtige mulighed - og de rigtige lokaler - byder sig.