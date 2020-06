Hvordan Skælskør skal sikres mod højvande i fremtiden, er endnu ikke besluttet. En sluseløsning ved henholdsvis Slagternæs og Vasebro skal nu undersøges yderligere. Arkivfoto

Sluseløsning skal undersøges til bunds på trods af Natura 2000

Slagelse - 12. juni 2020

Skælskør: Formand for miljø-, plan og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune, Jørgen Grüner (SF), tror ikke på, at Skælskør kan blive sikret mod fremtidigt højvande ved at etablere en sluse ved indsejlingen til Skælskør Fjord. Ikke på grund af selve projektets karakter men derimod på grund af områdets status af Natura 2000-område.

En status der nationalt set har høj ukrænkelighed, og som tidligere har skudt flere lignende projekter til hjørne.

Han undlod derfor at stemme, da udvalget mandag aften skulle tage stilling til, om udvalget alligevel vil prioritere at få udarbejdet et skitseprojekt, som beskriver to nye sluseløsninger ved henholdsvis Slagternæs og Vasebro.

- Det er omsonst, lyder det kort fra Jørgen Grüner, mens de øvriige udvalgsmedlemmer valgte at satse på, at intet er umuligt, før end det er afprøvet og tilbagevist.

Det er nemlig løsningen med en sluse på god afstand af Skælskørs umiskendelige og højt værdsatte havnemiljø, som borgerne i Skælskør selv går målrettet efter.

Noget der i den grad stod klart, efter at der i foråret blev holdt borgermøde, og hvor de tre alternative løsninger for højvandssikring udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI selv druknede i frygten for at ødelægge selvsamme havnemiljø.

- Vi har en forpligtigelse til at få undersøgt alle muligheder til bunds, også selv om chancerne for, at det lykkes, er minimale. Nogle gange skal vi have modet til at forsøge at få ændret på tingene. Det er det, vi er valgt til, lyder det fra Knud Vincents, der er Venstres repræsentant i miljø-, plan, og distriktsudvalget.

- Det er synd og skam at ødelægge hele havne- og kulturmiljøet i byen med betonvægge, så jeg kan godt forstå borgerne i Skælskør, siger Knud Vincents, der agter at trække i alle relevante tråde for at få undersøgt, om en sluse på trods af Natura 2000 alligevel kan være den bedste løsning af alle.

Også Steen Olsen, der har S som sit partibogstav, har valgt at takke ja til at afsætte 165.000 kroner til kommunal konsulentbistand for at få afklaret, om der kan være en relevant sprække i Natura 2000-integriteten, som vil være til gavn for alle - både natur og borgere i Skælskør.

- Vi siger pænt nej tak til en omsiggribende indgriben i købstadens havnemiljø, siger Steen Olsen.

På grund af den politiske beslutning om at få udarbejdet nye løsningsforslag med henblik på højvandssikring af Skælskør, har Bymidtegruppen ifølge Steen Olsen udsat sit møde før sommerferien til efter, ligesom berørte grundejere også først kan forvente at høre nyt i sagen på den anden siden af sommeren.

Men både Knud Vincents og Steen Olsen er klar over, at de er oppe imod store og vægtige kræfter.

- Lad os nu få undersøgt det her til bunds, så vi får et ordentlig fagligt grundlag at bedømme ud fra, lyder det fra Steen Olsen, der nu på linje med alle andre afventer forvaltningens videre arbejde i sagen.