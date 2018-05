Se billedserie Sådan ser "Slottet" ud i dag udefra. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

»Slottet« tænkes omdannet til hospice

Slagelse - 08. maj 2018
Af Kim Brandt

Del lokale slagtermester og investor, John Nielsen, ønsker at omdanne »Slottet« for enden af Slotsalleen til et hospice. Men han kan angiveligt ikke få tilladelse til at gøre det.

- Jeg synes, at det ville være oplagt som hospice. Bygningen har masser af sjæl, det ligger tæt på det nye sygehus - og det er også tæt på skoven. Derfor opstod tanken om at lave det om til et hospice, siger han til Sjællandske.

Men fordi »Slottet« er en del af det fredede Antvorskov Ruin-område, så findes der rigtig mange begrænsninger på, hvad man må og ikke må.

- Jeg fik at vide fra Fredningsstyrelsen, at »de ikke var sat i verden for at skabe arbejdspladser, men for at bevare ting«, siger John Nielsen.

Sjællandske forsøgte herefter at finde frem til den relevante myndighed, der i givet fald har givet afslag på planerne og hvorfor. Det var ikke nemt.

Naturstyrelsen er blevet opdelt i mindre styrelser, og de regler og paragraffer, der gælder, kan ofte krydse ind over hinanden.

Vi forsøgte først Naturstyrelsen, som henviste til Slots- og Kulturstyrelsen.

Her talte vi med en sagsbehandler, der ikke på stående fod kunne oplyse om, hvad og hvem der i givet fald har besluttet hvad i forbindelse med ejendommen.

- Men ud fra hvad du fortæller, lyder det da umiddelbart som en god idé med et hospice, og det kan ikke afvises, at ejeren kunne få dispensation. Der kan dog være problemer i forhold til bygningsfredningsloven eller reglerne for fortidsminder, fortalte sagsbehandleren.

I mellemtiden er bygningens ejer stadig åben overfor andre ideer til anvendelse af den specielle bygning. Han medgiver, at Slottet ikke ligefrem er en fryd for øjet udefra.

- Men vi har faktisk fået ordnet meget indenfor, siger John Nielsen, som endnu ikke helt har opgivet tanken om et hospice.

- Stedet kunne bruges til mange forskellige ting, så hvis der er nogen, som har andre gode ideer, så hører jeg da gerne om det, slutter John Nielsen.