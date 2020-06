Slipper for fængsel: Skred fra regning og overfaldt taxachauffør

52-årig mand fra Slagelse slipper for fængsel, men ikke for at udføre 60 timers arbejde i samfundets tjeneste, efter han for et år siden slog en taxachauffør ned.

Han blev forleden idømt en betinget straf på 40 dages fængsel for den 7. juni 2019 først at have forsøgt at skride fra en taxaregning, men også for efterfølgende at have slået chaufføren med knyttet næve i mave og i brystet.