Som en del af den regionale genåbning af skolerne må elever fra 9. klasse i hele landet undtagen i hovedstadsområdet samt Øst- og Nordsjælland komme tilbage med 50 procents fremmøde. Mens det for 5.-8. klassestrin kun kan blive til en enkelt skoledag om ugen. For sidstnævnte vælger man derfor på Søndermarksskolen i Slagelse at fokusere 100 procent på det sociale, når eleverne er i skole, siger afdelingsleder Thomas Baun.

»Slet ikke optimalt« - skole dropper faglighed og fokuserer på det sociale

Kun én dag om ugen er 5.-8. klasseselever tilbage i skole, hvor de selv må medbringe en stol for ikke at risikere at sidde på den kolde og ofte våde jord. Men på Søndermarksskolen i Slagelse slår man fast, at elever ikke skal sidde stille. De skal derimod lege og have det sjovt.

- Hvad så drenge, er I glade for at være tilbage?

