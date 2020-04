Slank Ahlgren tilbage efter hustruens død

- Jeg skal have ny garderobe, for jeg har tabt mig 16 kilo. Først i forbindelse med en kur, men senest på grund af manglende appetit som følge af sorgen over at have mistet Marianne, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske. Han har bestilt tid hos Jimmi Hansen i den genåbnede Din Tøjmand i Havnearkaderne.

Savner politiske pligter

- Jeg er nu ved at genfinde mig selv, efter at have gennemlevet nogle af de hårdeste måneder i mit liv. Min sorg over Mariannes død er naturligvis stadig til stede, men jeg har besluttet mig for, at jeg nu vil vende tilbage som formand for BoligKorsør og til hverdagen som politiker, siger Ebbe Jens Ahlgren. Han tilføjer, at han glæder sig til igen at komme i arbejdstøjet for at passe de politiske pligter i byrådet, som medlem af kultur- og fritidsudvalget og som næstformand i det særlige børne- og ungeudvalg samt i Kulturegion Midt- og Vestsjælland.