Slagter Vester hjælper udsatte

Slagelse - 03. september 2019 kl. 08:12 Af Helge Wedel

Knud Vester er med i Old Friend, som mandag for tredje gang holdt grill-fest for psykisk og socialt udsatte fra Korsør, Skælskør og Slagelse.

Omgangen med kød og grill falder naturligt for 69-årige Knud Vester. På nær et halvt år drev han som slagtermester i 30 år butik i Algade, hvor i dag Hos Jomfuen ligger. I år er det 19 år siden, at butikken Slagter Vester havde sidste åbningsdag.

Trods sygdomsudfordringer med flere blodpropper som følge af arveligt alt for højt kolesterol er Knud Vester fortsat på arbejdsmarkedet, ligesom han er medlem af og yder en stor indsats i den filantropiske forening Old Friend. Foreningen med 12 medlemmer og snart fem nye på vej yder privat velgørenhed i hele kommunen.

I går mandag trods officiel efterårsmåned i form af en udendørs grillfest for psykisk udfordrede borgere, der benytter kommunens tre netværkshuse Birkehuset i Korsør, Godthåb i Skælskør og Rosenhuset i Slagelse.

- Det er tredje år i træk, at vi holder grillfest for de psykisk udsatte ved Birkehuset på Egersundvej med omkring 70 deltagere, siger Niels Erik Jacobsen. Han er formand for Old Friend, som fylder seks år her i september. Pengene til velgørenheden kommer fra blandt andet et månedligt medlems- kontingent på 100 kr. samt fra OK-benzintanke, hvor kunder kan vælge at donere til Old Friend fra deres benzinkort.

Knud Vester blev tilbage i januar i år ramt af endnu en blodprop i hjertet, hvor der ellers er foretaget en fem-dobbelt by-pass-operation.

- Lægerne i Roskilde sagde, at det var i absolut sidste øjeblik, jeg var kommet, så selv om jeg er opereret og spiser kolesterolsænkende medicin, er jeg åbenbart ikke uden for farezonen, siger Knud Vester. Med et smil slår han fast, at smagen i kød først og fremmest sidder i fedtet.

- Jeg tænker da over, hvad jeg spiser, men fuldstændig kostfornægter er jeg ikke - for det handler også om livskvalitet, siger Knud Vester.

Efter lukningen af slagterbutikken kørte han som lastbilchauffør for et slagteri. De senere år har han arbejdet som »alt-mulig-mand« på konferencecenteret Kobæl Strand. Først 30 timer ugentligt men er netop sat ned til 15 timer.

- Det vigtigste ved livet er, at have noget at stå op til, siger Knud Vester, der i går stod op til arbejdet som frivillig grillmester.