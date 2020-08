Som det er i dag, er Slagelses skyline langtfra så dynamisk, som ønsket er for fremtiden. Her et kig fra rådhusets top.

Slagelses skyline til debat: Rapport anbefaler boligbyggeri i op til 12 etager

Ny rapport slår fast, at Slagelse med fordel kan fortættes og forhøjes. Konklusionen lyder blandt andet, at der flere steder sagtens kan bygges i op til 12 etager. Byen, der betragtes som flad og skjult i en lavning, bør dog fortsat have Sct. Mikkels Kirke som skylinens knejsende profil, vurderes det.

Det gælder eksempelvis Kløverhuset, Slagelse Boligselskabs nye administrationsbygning i otte etager, der ligger på hjørnet af Jernbanegade og Østerbro og tilmed krydres med studieboliger samt et udsigtspunkt helt oppe. Det første spadestik blev taget i forrige uge, men op til har flere kritikere revset projektet og håndteringen - mestendels grundet frygten for skyggevirkninger.

Et væld af boligprojekter er på bedding i Slagelse by. Flere er sågar allerede under opførelse, og at deres planlagte højder har fået borgere til at fare i blækhuset, er en kendsgerning.

