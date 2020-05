Provst Ulla Thorbjørn Hansen er klar til nye udfordringer efter tre år som provst i Slagelse. Privatfoto

Slagelses provst vil være biskop

Slagelse - 01. maj 2020

Selv om hun kun har været provst i Slagelse i godt tre år, er 54-årige Ulla Thorbjørn Hansen måske snart på vej væk.

Hun har nemlig meldt sig som den tredje kandidat i rækken til at afløse Lise-Lotte Rebel som biskop over Helsingør Stift. En stilling der skal besættes til årsskiftet.

- Det er bestemt ikke, fordi jeg er utifreds med at være provst i Slagelse Provsti, at jeg har meldt mig som kandidat. Det skyldes, at jeg tre gange er blevet opfordret til det. De første gange sagde jeg til mig selv, at jeg jo lige var blevet provst, så det var for tidligt, men efter den tredje opfordring her i foråret besluttede jeg mig for at sige ja, siger Ulla Thorbjørn Hansen.

Hun mener, at hun allerede har samlet meget erfaring som provst.

- Slagelse Provsti er jo landets største, og derfor giver det at arbejde her hurtigt lige så meget erfaring som at arbejde i et mindre provsti i flere år. Jeg føler også, at jeg har de nødvendige kvalifikationer til jobbet, og så vil det være specielt for mig at afløse Lise-Lotte Rebel, der i sin tid ordinerede mig, siger Ulla Thorbjørn Hansen, der har erfaring fra 24 års virke som præst, 18 års virke som feltpræst, 10 år som ledende beredskabspræst for Region Sjælland og tre år som provst.

Ulla Thorbjørn Hansens kandidatur blev offentligt kendt for ganske få dage siden, fordi en stiller, sognepræst Carsten Mulnæs, valgte at skifte til at støtte hende istedet for en af de to øvrige kandidater, provst Peter Birch.

Det meldte han ud på Facebook, hvilket blev opdaget af en journalist på kirke.dk.

Det er sådan, at hver kandidat skal have 75 stillere for at kunne stille op, og Ulla Thorbjørn Hansen udtaler til kirke.dk, at hun er ved at være i mål med dette antal .

Stillergruppen for Ulla Thorbjørn Hansen administreres af Tinne Thagaard Christensen fra Glostrup Menighedsråd.

Det er kun menighedsrådsmedlemmer og præster i Helsingør Stift, der kan være stillere og senere stå for valget af den nye biskop.

Ulla Thorbjørn Hansen var præst i Glostrup fra 1998-2008.

I den forbindelse var hun også redaktør af Helsingør Stiftsblad.

I 2008 blev hun sognepræst i Roskilde Domsogn.

En stilling hun havde indtil hun i 2017 tiltrådte som provst i Slagelse.

Ulla Thorbjørn Hansen mener, at det er vigtigt at flere stiller op til bispeembedet, så man kan få en god debat om Folkekirkens fremtid.

En af hendes mærkesager er at skabe et godt arbejdsmiljø for både præster og ansatte i kirken.

Det kender hun blandt andet til fra sin tid i Glostrup, hvor hun også var tillidsrepræsentant i provstiet.

Ulla Thorbjørn Hansen er født i Birkerød, men har tilbragt en del af sine barndomsår i Slagelse.