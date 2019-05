Socialtilsyn Øst omtaler blandt andet en mangeartet indsats for aktiviteter, samvær og fælleskab. Billedet er fra Sjov Motion på Blomstergården. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelses plejecentre får ros Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelses plejecentre får ros

Slagelse - 06. maj 2019 kl. 13:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Socialtilsyn Østs seneste årsbetning om forholdene på Slagelse Kommunes 11 plejecentre skulle omsættes til skolernes karakterskala, er et 10- eller 12-tal vist nærliggende. I Socialtilsynets samlede vurdering hedder det, at observationer, gennemgang af dokumentation og interview med alle parter viser, at plejecentre tilstræber og generelt også magter at levere en god pleje og omsorg til beboerne.

»Der tilstræbes, trods de begrænsninger i den psykiske funktionsevne, som mange beboere kæmper med, at skabe en meningsfuld dagligdag med individuelt indhold, tryghed og værdighed. Det er således indtrykket, at der i dagligdagen ydes stor fleksibilitet til sikring af meningsfuldhed. Dette indtryk samt generel tilfredshed med indsatsen bekræftes ved langt de fleste interviews af beboere og pårørende«, lyder det blandt andet fra tilsynet.

Tilsynet noterer, at enkelte, især pårørende, oplever problemer med dialog, kontinuitet og skabelse af værdighed i perioder med mange afløsere, og så kunne tilsynet godt tænke sig, at plejecentrenes hjemmesider gav et mere tydeligt billede af muligheder for livskvalitet.

Bortset fra de to torne i rosen-buketten fortsætter Socialtilsyn Øst med blandt andet at fremhæve, at der altid er god dialog omkring indflytninger på plejecentrene.

»Det er Socialtilsynets vurdering, at der er tydeligt fokus på værdier; især værdier som er beskrevet i lovgivningen vedrørende værdighedspolitik. Konkret og i praksis arbejdes der tydeligt med livskvalitet i form af individuel meningsfuldhed, og at livet på plejecentret bliver i tråd med vaner og ønsker til aktiviteter. Det er Socialtilsynets vurdering, som bekræftes af de pårørende, at der i dagligdagen sikres alle kontakt og kommunikation, og at der er veltilrettelagte indsatser for vedligehold af evne til relationsdannelse«, skriver tilsynet.

Tilsynet omtaler også en »mangeartet indsats for aktiviteter, samvær og fællesskab« og vurderer, at der er god opmærksomhed på inddragelse af frivillige samt på forebyggelse af magtanvendelse. Plejecentrenes ledelser beskrives som kompetente og erfarne.

Medlem af byrådets forebyggelses- og seniorudvalg, Helle Jacobsen (V), er naturligvis glad for årsberetningens konklusioner:

- Det er rart at få bekræftet. Jeg er egentlig ikke overrasket, for vi har arbejdet rigtig meget med det her område, siger hun.

Helle Jacobsen har ønsket at få årsberetningen på dagsordenen for udvalgets møde i den kommende uge i stedet for blot at få den som en orientering.

- Jeg har bare ønsket at få den frem, så vi i udvalget kan kigge på, om der er et eller andet, og når den nu er så god, får udvalget også en chance for at sige, at det ser godt ud. Så er det bare at være glad for, at det ser sådan ud, siger Helle Jacobsen.