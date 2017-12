Se billedserie Der gøres noget for julen i år efter sidste års mangel for udsmykning, som flere kritikere bemærkede. Her er det Johnny Jensen og Charlie Balslev fra kommunens entreprenørservice, Helle S. Madsen fra Business Slagelse og Inga Rós Eiríksdóttir, driftsplanlægger i førnævnte kommunale afdeling.

Send til din ven. X Artiklen: Slagelses juleby er tilbage på sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelses juleby er tilbage på sporet

Slagelse - 16. december 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verbale ørefigner og en julestorm af rang. Sidste år fik Slagelses juleudsmykning flere læsere og brugere af Facebook til at fare i blækhuset. De kritiserede pynten og julebelysningen - eller mangel på samme - og de kommentarer har vakt anledning til en revurdering af julen i Slagelse.

Det fortæller Helle S. Madsen, Business Slagelse, som sammen med Inga Rós Eiríksdóttir fra Slagelse Kommunes entreprenørservice i år gik i tænkeboks på baggrund af de mange negative bemærkninger. Og resultatet af turen blev en ny start - et år 0 for Slagelse, hvilket betyder, at der i 2017 simpelthen er blevet skruet op for julelandskabet i Slagelse.

- Vi oplevede jo en storm mod julebelysningen. Der var læserbreve, Facebook-kritik og sågar breve til borgmesteren, så vi satte os sammen, for selvfølgelig ville vi gøre det bedre. Vi tager julen meget seriøst, siger Helle S. Madsen, som mener, at samarbejdet mellem kommune og Business Slagelse er lykkedes.

- I år modtager vi slet ikke de kommentarer. Nu får vi i stedet ros, fortæller Helle Madsen, der ikke lægger skjul på, at hjernerne har været på overarbejde i forhold til at få julen til at glimte i Slagelse.

I forhold til udsmykningen, som både indbefatter julehuse på Nytorv, halmballer samt borde og bænke til at sidde ved, julens toner fra højttalere højt til vejrs, lyskæder og kranse i flaghuller, så ses det tydeligt, at der er tænkt nyt.

Det mener også Inga Rós Eiríksdóttir, som ellers fik mange henvendelser og forslag om, at Slagelse burde se ud som New York eller Hamborg.

Faktisk strømmer forslagene stadig ind, og alle er velkomne, lyder det i en sidebemærkning.

- Vi måtte dog sortere mange af forslagene fra. Vi har jo ikke en millionby og heller ikke et millionbudget. Vi ønskede også et Slagelse-look, og det har vi fået, siger hun og indrømmer i øvrigt, at regnearket og planchen med idéer var til at få øje på.

Begrænsningen og det faktum, at ikke alle byens 12 torve kan få det samme udtryk inden for budgettet, har dog også fået Business Slagelse og kommunen til at bejle til butikkerne.

- De har fået tilbud om at købe et skræddersyet pakketilbud. Det ser vi flere steder, blandt andet hos Danske Bank, supplerer Helle S. Madsen.