Se billedserie Eva Rosengren, faglærer på ZBC, Jernbjerggaard, glæder sig over, at der fremover kommer mere fokus på den vilde natur i Slagelse Kommune. Foto: Kim Brandt

Slagelses grønne områder bliver lidt vildere

Naturen - og i særdeleshed insekter og blomster - skal have bedre levevilkår. Det mener Slagelse Kommune, som derfor har sendt 80 medarbejdere fra Entreprenørservice på et to-dages kursus, hvor de skal lære at give naturen mere plads.

Slagelse - 03. juni 2021 kl. 11:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Ordet »biodiversitet« er i de senere år brugt mere og mere, og betydningen er blot »biologisk mangfoldighed«.

Nogle vil mene, at borgerne i Slagelse Kommune allerede nu bor i en kommune, som har en både frodig og alsidig natur, så hvorfor ændre på det?

Men det er der ifølge Eva Rosengren, faglærer på ZBC, Jernbjerggaard, flere grunde til:

- Helt overordet er det jo politisk bestemt og en del af FNs Verdensmål. Biodiversitet er ikke noget, som er en fiks idé, men en nødvendighed, hvis vi skal bevare vores verden og dens mangfoldighed til vores børn og efterkommere, siger hun.

Helt konkret handler kurset om, hvordan man lokalt kan skabe nogle små »oaser« hvor bier, insekter m.m. ubesværet kan bevæge sig til og fra levestederne.

Det vil blandt andet få den konsekvens, at græsset ikke nødvendigvis bliver slået lige så tit alle steder som tidligere - og at et gammelt, udtjent træ måske ikke bliver fjernet lige med det samme.

- Kommunens medarbejdere vil jo i udgangspunktet gerne gøre deres arbejde så godt som muligt og sørge for, at områderne er pæne og velplejede. Men vi skal nok vænne os til, at alting ikke nødvendigvis skal være snorlige og altid være nyklippet for at være pænt, siger hun.

Ikke en spareøvelse Skeptikere kunne måske godt indvende, at man dermed blot skærer ned på naturplejen for derigennem at kunne spare på antallet af medarbejdere. Men det er ingenlunde tilfældet, siger entreprenørchef Peter Johansen:

- Biodiversitet og det at give mere plads til naturen og vildskaben er noget, som vi kommer til at arbejde med som en fast del af vores hverdag. Med fokus på »Danmarks Vildeste Kommune«-konkurrencen, den vedtagne bæredygtighedsstrategi, indsamlinger på TV2 og programmer om den danske natur i bedste sendetider, så skabes der forventninger, og vi skal sørge for at være med, siger han.

Og der sættes ind over en bred kam:

- Biodiversitet og mere plads til natur handler om både at lære at passe på det, vi allerede har, at få tænkt i, at der både skal være mad og levesteder tilgængeligt og lære at udnytte nogle potentialer i eksisterende driftstiltag, så det er ikke en »one size fits all«, som han formulerer det.

Nogle steder i kommunen - blandt andet i Skælskør - har borgerne allerede oplevet, at der er plantet en masse vilde blomster på tidligere græsarealer. Og den slags kommer der mere af fremover.

Vil tage tid Morten Nielsen er teamleder i kommunens grønne afdeling i Entreprenørservice, og han var tirsdag eftermiddag næsten færdig med kurset.

Han forventer, at flere borgerne i de kommende måneder nok vil undre sig lidt, når de færdes i parker og anlæg:

- Nogle steder kan det måske se ud som om, man har glemt eller sprunget vedligeholdelsen over. Og her skal vores medarbejdere så kunne forklare borgerne, hvorfor det ikke er tilfældet, men med vilje, siger han.

- Vi vil også gøre mange små ting, som ikke er direkte synlige for borgerne, supplerer driftplanlægger Anne Marie Lind, som også deltager i kurset.

Det kunne være at gemme kvas og andet i krattet, så der bliver flere levesteder til alle former for »krible-krable«.

- Jeg mener godt, vi kan lave mere natur uden det nødvendigvis bliver grimmere at se på. For eksempel kan græsset godt tåle at blive lidt højere, hvis vi samtidig sørger for, at kanterne er lige, siger hun.

Borgerne skal dog ikke forvente, at naturen i Slagelse Kommune skifter udseende fra den ene dag til den anden. Og der bliver heller ikke tale om, at man skal medbringe en machete for at gå en tur i Slagelse Lystanlæg.

- Vi laver naturligvis nogle synlige nedslag med nogle frøblandinger og andre synlige ting nu og her, men skal også til at lære at se muligheder for mere natur på arealerne og bryde med »plejer« indenfor den mere klassiske grønne drift af parker og byrum med videre. Vi skal fortsat give muligheder for picnic, familieturen, ophold, boldspil, arrangementer, trafiksikkerhed med videre og samtidig finde mere plads til naturen i byen, langs vores veje og i de kommunale skove, slutter entreprenørchef Peter Johansen.