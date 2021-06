Mere end 75 procent af Movias busdrift i Slagelse Kommune vil være på el, når alle busserne kommer ud at køre. Foto: Movia Ulrik Jantzen

Slagelses busser bliver grønne

De første 13 elbusser kommer ud at køre 27. juni og til næste år følger otte til. Det koster ekstra men sparer CO2 og giver renere luft og mindre larm.

Slagelse - 19. juni 2021

27. juni sker der noget med ni buslinjer i Slagelse Kommune, som får betydning for udledningen af CO2.

Her omstilles ni buslinjer nemlig til elbusser. Det drejer sig om linjerne 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431.

De første 13 elbusser på linjerne kommer ud at køre 27. juni, og de resterende otte elbusser sættes i drift i juni 2022.

Når alle elbusserne kører, betyder det, at CO2-udledningen mindskes med 1.300 tons årligt, og at mere end 75 procent af Movias busservice i Slagelse Kommune er på el.

De nye grønne el-buslinjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el.

Med øget grøn omstilling bidrager Slagelse Kommune og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Renere luft og mindre larm Formand for kommunens udvalg for erhverv og teknik, Villum Christensen (LA), siger i en udsendt meddelelse fra Movia, at man med indsættelsen af de nye elbusser tager et vigtigt skridt i den grønne omstilling.

- Elbusserne kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt CO2-udledningen i Slagelse Kommune. Derudover får vi også nogle busser, som larmer mindre end de traditionelle dieselbusser, og nogle busser, som kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt luftforureningen i Slagelse by. Derfor håber jeg, at alle vil tage godt i mod de nye elbusser, siger Villum Christensen.

Merudgiften for kommunen ved valg af elbusser frem for fossil drift er cirka tre millioner kroner pr. år.

God fart på omstilling Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Petersen oplyser, at kommuner, regioner og Movia i 2020 har besluttet et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle samarbejdets busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el.

- Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal, som vi sammen med Slagelse Kommune nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi - både i byerne og på landet, siger Dorthe Nøhr Pedersen

I 2020 kørte der samlet 77 elbusser i Movias område i Roskilde, København, Frederiksberg, Tårnby, Egedal og Ballerup Kommuner.

Men mange flere elbusser er allerede på vej. Ved udgangen af 2022 kører der 301 elbusser i Movias område.

Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 procent siden 2008.

Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 procent.

Det samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 procent fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 procent.