En kebab for 10 kroner er ikke et fast tilbud hver dag, men kun en gang imellem, understreger "Tjavs". Der er også en begrænsning på max. tre stk. pr. kunde.

Slagelses billigste kebab?

Slagelse - 17. maj 2018

En kebab = 10 kroner. Billigere kan det næppe gøres - og det skal da også understreges, at tilbuddet ikke gælder hver dag, men kun en gang imellem.

Tilbuddet kommer fra »Tjavs«, hvis borgerlige navn er Cavustasci. Han bor privat i Skælskør, men kan nu flere gange om ugen findes på parkeringspladsen ved Fakta på Valbyvej i Slagelse - typisk mellem klokken 11 og 18.

- Jeg har lavet en aftale med Fakta om at benytte pladsen her, siger kebab-manden, som også er godt skåret for tungebåndet.

- Koster en kebab virkelig kun en tier, vil en kunde vide.

- Nej, jeg har bare glemt at sætte et nul bagved, siger Tjavs og sender kunden et stort smil.

Humor skal der til - men det er ikke for sjov, at prisen kun er en 10'er.

- Jeg er jo ny på markedet og arbejder helt alene. Jeg er ikke med i kæder eller indkøbsordninger, så jeg laver dette tilbud en gang i mellem for at gøre opmærksom på mig selv, siger han.

Der er ikke faste tidspunkter eller dage, hvor prisen er i bund, så man er nødt til selv at komme forbi. Men det vil ofte være om fredagen. Og er der ikke tilbud, så kan en frisklavet kebab stadig erhverves for 29 kroner.

- Jeg har også planer om at lave andre tilbud - for eksempel en Dürum-rulle til en 20'er, siger han.

Eftersom hans kebab-vogn er på fire hjul, har han mulighed for at rykke rundt forskellige steder med kort varsel. Blandt andet har han aktuelle planer om at være med til »Drengerøvsaften« i Skælskør. Han vil også gerne - med tiden - kunne udvide sortimentet.

- Men nu skal jeg først lige komme rigtigt i gang, fastslår Slagelses nyeste kebab-mand.