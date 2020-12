Borgmester John Dyrby Paulsen (S) og formanden for Slagelse Forskønnelsesselskab, Vibeke Hvidtfeldt, pakkede i fællesskab den nye Slagelsepige ud ved at løsne et bånd om hendes hals. Foto: Jens Wollesen

Slagelsepige sat fri og støbt i bronze

Julegave til Slagelse fra forskønnelsesselskab, der har sørget for, at Slagelsepigen nu er blevet støbt i bronze og har fået bedre placering.

Der blev uddelt en julegave før tid til Slagelse ved bassinet foran rådhuset fredag. Her overrakte formanden for Slagelse Forskønnelsesselskab, Vibeke Hvidtfeldt, nemlig en gave, som borgmester John Dyrby Paulsen (S) modtog på hele byens vegne.

