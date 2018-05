Se billedserie Der er lagt op til, at det nye center skal holde til på 1.sal på den nye tribune. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse vil satse på e-sport på stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse vil satse på e-sport på stadion

Slagelse - 07. maj 2018 kl. 07:20 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun fodbold, der skal spilles på Slagelse Stadion i fremtiden. I hvert fald ikke hvis kultur- og fritidsudvalget vælger at godkende etableringen af et center for e-sport i den nye tribune på 1.sal til udvalgsmødet på tirsdag.

I Slagelse Kommune er der på nuværende tidspunkt en e-sport afdeling i Sørbymagle Idrætsforening, og i 2018 fik de 150.000 kr. til at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune.

E-sport er som bekendt en sport i rivende udvikling, og i 2017 havde Sørbymagle Idrætsforening 280 e-sport medlemmer.

En ekstern partner, »Sport One«, har vurderet markedsføringsaftalerne og den reelle markedsføringsværdi for Slagelse Kommune, og herfra anbefaler man, at kommunen indgår et treårigt samarbejde med Sørby Idrætsforening og e-sport, hvor de i 2022 skal være selvkørende - og aftalen har en god værdi for kommunen, viser rapporten.

Bestyrelsesformand for Sørby e-sport, Mark Kristensen, er sikker, at Sørby e-sport, som er den største forening for e-sport i Danmark, kan være med til at løfte opgaven og samle de unge computerspillere.

For ham er det vigtigt, at der kommer lokaler, hvor de kan mødes og dyrke fællesskabet og foreningslivet.

- Vi skal have de unge ud af kælderen og med i foreningslivet, og den opgave vil vi gerne være med til, og vi har allerede et stærkt fundament, fortæller Mark Kristensen.

Både Socialdemokratiet og Venstre er positive over for ideen om et e-sportscenter i Slagelse Kommune.