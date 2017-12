Slagelse Kommune er angiveligt gået glip af 100 millioner kroner i udligning siden 2007.

Slagelse vil klage for at få 100 mio. kroner

Slagelse - 15. december 2017 kl. 06:48 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2007 har kommunerne Køge, Kalundborg, Slagelse, Næstved og Holbæk hver afleveret over 100 millioner kroner til nogle af landets rigeste kommuner i hovedstadsområdet.

Det fremgik forleden af beregninger, som firmaet Dataproces har foretaget for avisen NORDJYSKE.

Ifølge beregningerne har København og syv andre kommuner, der har mange højtuddannede udlændinge bosat, fået uberettigede tilskud fra den kommunale udligningsordning på over 2,5 milliarder kroner siden 2007.

I årevis har staten undladt at registrere uddannelsesniveauet hos udlændinge i Danmark. Og det betyder, at for eksempel højtuddannede forskere fra USA er havnet i samme pulje som uuddannede flygtninge, som udløser tilskud fra den mellemkommunale udligningsordning.

I Næstved Kommune er man gået i aktion, for om muligt at få pengene igen.

- Det er for galt. Staten har kendt regnefejlen i tre år uden at gøre noget. Derfor skal vi nu undersøge mulighederne for et køre en sag mod staten for at få kompensation, udtalte den konservative ordfører i Næstved Byråd, Helge Adam Møller, forleden.

Et enigt økonomiudvalg vedtog, at man nu ville undersøge, om nabokommuner vil være med til at få en juridisk vurdering.

Og det vil Slagelse Kommune godt.

- Økonomiudvalget tilsluttede sig, at Slagelse Kommune er medunderskriver, fremgår det af seneste referat fra økonomiudvalget, hvor borgmester Stén Knuth (V) lidt endnu er formand.