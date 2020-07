Se billedserie Slagelse er værtsby for DM for Bygarder i 2021.

Slagelse vært for stort mesterskab

Slagelse - 10. juli 2020

Over tusind unge mennesker gæster næste år egnen, når Slagelses stræder og stadion svøbes i et overflødighedshorn af farverige uniformer, stramme geledder og seværdige shows.

Byen, herunder Slagelse Garden, er nemlig vært for DM for Bygarder, der finder sted for 17. gang.

- Det er så utroligt fedt. Det er noget, vi allerede glæder os enormt til, og det er fantastisk, at det er lykkedes at få DM til byen, lyder det fra gardens formand, Jacob Frederiksen, hvis forening sidste år kunne bestige skamlen og smutte fra den jyske by Vejen med titlen som landets andenbedste garde.

Det resultat pynter han gerne på.

- Vi vil gøre vores allerbedste, siger han.

Stadion og i hallerne omkring

Det første danmarksmesterskab i regi af Landsgardeforeningen, som sammen med Slagelse Garden står for arrangementet i 2021, fandt sted i 1993. Herefter var det for en kort årrække en årligt tilbagevendende konkurrence. Siden slutningen af 1990'erne har det dog været hvert andet år, og Slagelse har aldrig før været vært.

Næste år finder DM sted den 8.-11. juli, og med et rykind af gardemedlemmer fra hele landet, der i Vejen sidste år talte omtrent 1200, er der udsigt til et kæmpestort arrangement.

Herudover er der et hav af frivillige og pårørende til de unge musikanter, der vil tage plads i hujende og heppende stil på tilskuerpladserne, hvilket forøger antallet af gæster i byen ganske betragteligt.

Det bliver i den forbindelse Slagelse Stadion, der skal agere arena for tattoos og shows, mens der vil foregå konkurrencer for orkestre, tambour- og trommekorps i såvel Slagelse-Hallen som Spar Nord Arena ved Antvorskov Skole.

»Vildt begejstret«

Kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune har været inde over og glæder sig over, at et samarbejde med garden nu bærer frugt.

- Jeg er vildt begejstret. Det er rigtig spændende, og det er lige sådan noget med unge mennesker, der betyder noget, siger udvalgsformand Jørgen Andersen (S).

Han lægger ikke skjul på, at der er mange fordele udover det faktum, at en masse mennesker kommer til byen for at overvære eventen.

I forbindelse med mesterskabet skal der også marcheres i midtbyen, hvor også en af konkurrencerne for de godt 30 bygarder, der ventes at deltage, skal foregå.

Det kan forhåbentlig give et godt skub hos forretninger og bylivet.

- Det er jo en sidegevinst ved at have sådan et mesterskab i byen, lyder det fra udvalgsformanden.

Stiftet i 1977

Slagelse har før lagt grund til store tattoos, men aldrig DM for Bygarder, som ellers både har fundet sted på Bornholm, Fyn, Sjælland og i Jylland i løbet af årene.

Derfor glæder man sig også i Slagelse Garden, som i november kunne fejre sin 42-års fødselsdag.

Ikke bare til, at der skal dystes, men også til at beværte den enorme mængde af gode kammerater fra nær og fjern, der kommer til byen.

Det er nemlig ikke kun for konkurrencens skyld, at gardister stimler sammen. Det er i høj grad fællesskabet og engagementet i musik, der er i højsædet.

Gardens formand tilføjer i den forbindelse, at der bliver brug for massevis af frivillige til praktiske opgaver og så videre.