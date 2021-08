Se billedserie Der er mere musik på vej. I weekenden vil hittene flyde i Christiansgade i Slagelse, hvor EM-feberen skabte folkefester tidligere på sommeren. Foto: Evan

Slagelse vælter sig i hits i weekenden

Slagelse - 11. august 2021 kl. 18:50 Kontakt redaktionen

Sommerens koncerter og EM-rus i Christiansgade i Slagelse får et musikalsk efterspil. I hvert fald fortsætter arrangørerne af folkefesterne med en koncertrække på grusparkeringspladsen i Slagelses midtby.

Dantelt, der er en del af Showtech med indehaver Jan Marcher i spidsen, har sammen med John Sashi Nielsen, JN Meat, lagt kimen til en række musikalske brag, som allerede fredag leveres af trækplastrene Faustix og bandet Ude af Kontrol, der begge har skabt en bølge at hits de seneste år.

Det sker fra klokken 19 og frem. En dj vil stå for festens punktum senere på aftenen.

Der bliver i dagens anledning stillet et stort telt op, hvorfor festivalen - som arrangørerne kalder arrangementet - bliver overdækket.

Det koster 150 kroner, og links til billetter kan findes via Dantelts Facebook-side af samme navn.

Begge dage Det er dog ikke kun på fredag, hvor den musikalske menu måske mere synes til det yngre publikum, at der er musik i gaden.

Også lørdag er der nemlig lagt op til festlige toner, når Johnny Deluxe, der eksempelvis har serveret kæmpehittet Elskovspony hundredvis af gange i det ganske land, gæster Slagelse. Han og bandet lægger ud klokken 19, mens Seebach-coverbandet Under Stjernerne træder på scenen klokken fra klokken 19.45. De spiller, som konceptet antyder, både Tommy og Rasmus Seebachs klassikere og altså store hits.

I front for bandet står Teit Samsø, der blandt andet har haft en af hovedrollerne i musicalen »Seebach - the musical«.

Dørene åbnes klokken 18, hvor en dj pifter stemningen op.

Suppleres af godt kød

Lørdag koster entréen 100 kroner, men for 250 kroner kan gæster få både en Sashi-ripeye plus adgang til koncerten. Det sker mere konkret i samarbejde med café og restaurant La Viva på Schweizerpladsen.

- Vi må sige, at vi oplevede stor opbakning under EM, hvor alle roste det, vi kom med. Men også nu har vi allerede solgt hundredvis af billetter. Vi føler klart, at Slagelse gerne vil have oplevelser til priser, hvor alle kan deltage, siger Jan Marcher, der har mere i støbeskeen.

Hvis altså opbakningen forbliver intakt.

- Tager Slagelse godt imod dette, forventer vi at fortsætte med at udvikle stedet. Alt lige fra firmaevents, julefrokoster og meget andet er på tegnebrættet, siger han og uddyber, at ildsjæle ikke arrangerer alt dette for at tjene penge.

- Vi har nærmest flere udgifter end indtægter, og flere har spurgt, hvorfor vi gør det her. Det er, fordi vi elsker Slagelse og vil have de her arrangementer, som kan samle folk, pointerer Jan Marcher.

